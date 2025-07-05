شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Helldivers 2.. لعبة إطلاق نار يتم نشرها على إكس بوكس 26 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة هيلدايفرز 2، هى لعبة إطلاق نار تعاونية من تطوير استوديوهات أروهيد للألعاب، ستصدر أخيرًا على أجهزة إكس بوكس ​​في 26 أغسطس، صدر الجزء الثاني من لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الثالث (2015) لجهازي بلاي ستيشن 5 وويندوز في أوائل عام 2024، وهو يدعم اللعب المشترك بين المنصات.

بعد إطلاقها، حققت هيلدايفرز 2 نجاحًا باهرًا، حيث بيعت منها أكثر من 15 مليون نسخة ووصل عدد لاعبيها المتزامنين إلى 450,000 لاعب على منصة ستيم، وهو أعلى رقم على الإطلاق بين ألعاب بلاي ستيشن الصادرة لأجهزة الكمبيوتر، في الواقع، كان عدد اللاعبين المتصلين بالإنترنت كبيرًا لدرجة أن سوني حاولت لفترة وجيزة فرض ربط حسابات شبكة بلاي ستيشن، مما أثار موجة من المراجعات السلبية من اللاعبين المحبطين، وتم إلغاء هذه السياسة في النهاية.

في إعلان إطلاق اللعبة على منصة Xbox، صرّح مدير اللعبة، ميكائيل إريكسون، قائلاً: "نعلم أن اللاعبين يطالبون بهذا منذ فترة، ونحن متحمسون جدًا لإضافة المزيد من Helldivers إلى لعبتنا، ولدينا الكثير في جعبتنا للأشهر والسنوات القادمة وكلما زاد عدد اللاعبين، زادت القصص التي يمكننا سردها ، وقد بدأ الصراع على Super Earth للتو.

هذه حالة نادرة للعبة من سوني قادمة إلى منصات Xbox، بعد سلسلة MLB: The Show، سيُظهر الوقت ما إذا كان هذا مجرد استثناء نادر آخر، أم بداية اتجاه جديد من سوني يسمح لألعابها بالوصول إلى المزيد من اللاعبين ، ويمكن للاعبين الآن طلب نسخ رقمية مسبقًا من كل من الإصدار القياسي وإصدار Super Citizen لـ Helldivers 2 ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم إصدار نسخة مادية من اللعبة.