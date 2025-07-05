شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات هاتف آيفون 17 برو ماكس.. أكبر سعة بطارية من هواتف الشركة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون هاتف آيفون 17 برو ماكس القادم من آبل أكثر هواتف الشركة الرائدة تركيزًا على البطارية حتى الآن، وبينما لا يزال من المتوقع الكشف الرسمي عنه في سبتمبر 2025، تشير تسريبات جديدة إلى أن طراز برو ماكس قد يتضمن بطارية أكبر بكثير، بسعة حوالي 5000 مللي أمبير/ساعة.

ومن المرجح أن تخضع سلسلة آيفون 17 لتجديد جذري في التصميم، وقد جاءت هذه المعلومات عبر منشور على Weibo من قِبل المُسرب Instant Digital، الذي يدّعي أن آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، إذ صحّ هذا، فسيكون هذا أكبر بطارية تُباع في آيفون على الإطلاق، مما يُمثل جهدًا واضحًا من آبل لإطالة عمر بطارية جهازها الرائد.

نمو سعة البطارية عامًا بعد عامفيما يلي مقارنة السعة المُعلنة مع طُرز Pro Max السابقة:

iPhone 14 Pro Max سيكون 4,323مللي أمبير/ساعة

iPhone 15 Pro Max 4,422 مللي أمبير/ساعة

iPhone 16 Pro Max سيكون 4,676 مللي أمبير/ساعة

iPhone 17 Pro Max حوالي 5,000 مللي أمبير/ساعة

يمثل هذا زيادة في سعة البطارية بنسبة تقارب 10% مقارنةً بـ iPhone 16 Pro Max، بافتراض صحة التقدير.

لماذا يزداد سمك iPhone 17 Pro Max؟

أشارت تسريبات سابقة إلى أن iPhone 17 Pro Max سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه. ويبدو أن هذه الزيادة في السُمك تهدف إلى احتواء بطارية أكبر، مما يشير إلى أن Apple تُعطي الأولوية لعمر البطارية على الحفاظ على تصميم أنحف.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

عادةً ما تُؤدي البطارية الأكبر حجمًا إلى وقت استخدام أطول، لكن المكاسب الفعلية في عمر البطارية ستعتمد أيضًا على تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

مع ذلك، من المتوقع أن يُعزز iPhone 17 Pro Max صدارته كأطول هواتف iPhone عمرًا من Apple، خاصةً للمستخدمين الذين يطلبون أداءً يدوم طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحن.