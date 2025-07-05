شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدو الصينية تتجه بكل طاقتها نحو الذكاء الاصطناعى فى محرك البحث وتوليد الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة بايدو، وهي واحدة من أضخم شركات التكنولوجيا في الصين، عن إطلاق حزمة جديدة من الأدوات الذكية التي تعيد إحياء محرك بحثها الرئيسي، إلى جانب تقديم نموذج مبتكر لتوليد الفيديوهات يمكنه تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع مرئية نابضة بالحياة.

ونقلت شبكة سي إن بي سي عن دان آيفز، رئيس الأبحاث التقنية العالمية في شركة Wedbush Securities، قوله إن بايدو تسير بكل قوة نحو تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الأساسية.

محرك البحث الذي أطلقته بايدو لأول مرة عام 2000 شهد في السنوات الأخيرة إضافات تدريجية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن التحديث الأخير يعد الأكبر منذ عقد كامل، ويأتي في وقت تسعى فيه الشركة لتقديم تجربة بحث أكثر ذكاءً وسلاسة للمستخدمين، من خلال تطوير آليات الفهم والتفاعل مع الأسئلة المطروحة.

في النسخة الجديدة، أصبح محرك البحث قادرًا على التعامل مع استعلامات أطول تصل إلى ألف حرف باللغة الصينية، مقارنة بالحد السابق الذي لم يتجاوز 28 حرفًا.

كما أتاحت الشركة للمستخدمين إمكانية استخدام لغة محادثة طبيعية بدلًا من الاعتماد على الكلمات المفتاحية فقط، وهو تطور يعكس نقلة نوعية في طريقة التفاعل مع محركات البحث، إلى جانب ذلك تم تفعيل خيارات البحث بالصوت وتحميل الصور، ما يفتح الباب أمام أشكال أكثر تنوعًا من الإدخال والتفاعل.

هذا التحول يعكس رغبة بايدو في العودة إلى جذورها كمزود رائد لمحركات البحث، لكنها الآن تفعل ذلك من بوابة الذكاء الاصطناعي، في محاولة لإعادة تشكيل مكانتها في السوق الصينية المتسارعة النمو، ومجاراة المنافسة الشرسة عالميًا.

وفي موازاة هذا التحديث، كشفت الشركة أيضًا عن إطلاق نموذج متقدم لتوليد الفيديوهات يحمل اسم MuseSteamer، هذا النموذج الجديد يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع قدرات منتجها الرئيسي في الذكاء الاصطناعي Ernie Bot، الذي أطلقته بايدو العام الماضي.

وعلى الرغم من أن Ernie Bot لم يحقق بعد نفس الزخم الذي تحظى به نماذج مثل ChatGPT من أوبن إيه آي، أو DeepSeek الصيني، فإن MuseSteamer يمثل دفعة قوية في هذا المضمار.

النموذج الجديد يمكن المستخدمين من توليد فيديوهات واقعية تصل مدتها إلى 10 ثوانٍ وبدقة عالية تبلغ 1080p، وتجمع بين الصورة والحركة والصوت، بما في ذلك أصوات بشرية مركبة تمنح المشاهد طابعًا أكثر واقعية.

وبحسب ما أعلنته الشركة، فقد حقق MuseSteamer نتيجة بلغت 89.38% على مقياس VBench I2V المتخصص في قياس جودة تحويل الصور إلى فيديو، وهي أعلى نتيجة مسجلة على هذا المعيار.

بهذه الخطوات، تواصل بايدو ترسيخ موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، وسط بيئة تنظيمية وتقنية متغيرة، حيث تسعى الشركات الصينية إلى الابتكار داخليًا بعد القيود الغربية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



