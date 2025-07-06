شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ومايكروسوفت وأمازون قد تتعرض لغرامات مالية بسبب تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير بعض التقارير إلى، احتمالية تورط شركة جوجل، لغرامات مدنية قد تصل إلى مليارات الدولارات، كما أن شركات تقنية أخرى، منها آبل وأمازون ومايكروسوفت وتي-موبايل وأوراكل، قد تكون متورطة هي الأخرى في سداد غرامات بسبب تطبيق تيك توك.

وقد كان الموعد النهائي المحدد بسبب مشروع قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في أبريل 2024، وقد منح هذا القانون شركة بايت دانس، مالكة تيك توك، مهلة 270 يومًا لبيع التطبيق وإلا سيُحظر في الولايات المتحدة، بينما وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بتمديد الموعد النهائي إلى 5 أبريل.

وعندما لم يُسفر هذا الموعد النهائي والذي يليه عن بيع التطبيق، مدّد ترامب أوامره التنفيذية، وكان آخرها القرار الذي يمنع التدخل في تيك توك حتى 17 سبتمبر 2025.

في اليوم التالي للتمديد الأول لأمر ترامب التنفيذي، الموافق 5 أبريل، أرسلت الإدارة رسائل إلى شركات التكنولوجيا، بما فيها آبل، تُبلغها فيها بأنه حتى لو نصّ القانون على خلاف ذلك، فلن تواجه أي عواقب لإبقاء تيك توك على الإنترنت.

نصّ القانون الأصلي الذي وقّعه الرئيس بايدن على أن أي شركة تساعد تيك توك على الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة بالمخالفة للقانون، ستواجه مسؤولية قانونية تصل إلى 850 مليار دولار، وبما أن الأمر التنفيذي لم يُجرّم تيك توك في الولايات المتحدة، فإن هناك مخاوف من قبل جوجل.

كما هناك مخاوف من أن تُصدر محكمةٌ مستقبليةٌ حكمًا يقضي بعدم امتلاك ترامب صلاحية استخدام أمرٍ تنفيذيٍّ لإلغاء قانونٍ أقرّه مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووقّعه الرئيس الحالي.

وفي فبراير، اقتنعت آبل وجوجل بشدة بوعد ترامب بعدم فرض رسوم على شركات التكنولوجيا لمساعدتها تيك توك على البقاء على الإنترنت في انتهاك للقانون، لدرجة أنهما أعادتا إدراج التطبيق في كل من متجر التطبيقات ومتجر بلاي على التوالي.

وكانت الشركتان قد أزالتا تيك توك في 18 يناير قبل الموعد النهائي الذي كان على وشك أن يُحذف بموجب القانون الذي وقّعه بايدن في الولايات المتحدة.

ونتيجة لإعادة جوجل إدراج تيك توك في متجر بلاي، رفعت دعوى قضائية ضد شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، لمعرفة سبب إعادتها تيك توك إلى متجر بلاي، معتبراً أن ذلك قد يُعرّض الشركة لمسؤولية قانونية تصل إلى 850 مليار دولار.

كما استخدم قانون حرية المعلومات للحصول على رسائل مُوجّهة إلى جوجل، وأكاماي، وأمازون، وديجيتال ريالتي ترست، وفاستلي، ومايكروسوفت، وتي-موبايل، وأوراكل.