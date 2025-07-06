شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Helldivers 2 تصل إلى Xbox Series S/X الشهر المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستُطرح لعبة Helldivers 2، لعبة التصويب التعاونية من سوني، والتي صدرت على PS5 والكمبيوتر الشخصي في عام 2024، على Xbox Series S/X الشهر المقبل، وستُطرح اللعبة على Xbox في 26 أغسطس، وهي الآن متاحة للطلب المسبق على متجر Xbox، وفي حين أن مايكروسوفت أصدرت العديد من ألعابها الأصلية على PS5، ستكون Helldivers 2 أول لعبة من PlayStation تُطرح على Xbox.

Helldivers 2 قادمة إلى Xbox

أعلنت شركة Arrowhead Game Studios المطورة للعبة عن إصدار Xbox للعبة على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) يوم الخميس.

وصرح يوهان بيلستيدت، المدير الإبداعي في الاستوديو، أن لاعبي Helldivers 2 كانوا يطلبون تعزيزات خلال العام الماضي، وأكد أن اللعبة ستُطرح على Xbox.

ومن جانبه صرّح به ميكائيل إريكسون، مخرج Helldivers 2، في إعلان Xbox Wire:"نعلم أن اللاعبين يطالبون بهذا منذ فترة، ونحن متحمسون للغاية لإضافة المزيد من Helldivers إلى لعبتنا، لدينا الكثير في جعبتنا للأشهر والسنوات القادمة - وكلما زاد عدد اللاعبين، زادت القصص التي يمكننا سردهأ"

وتمثل Helldivers 2 أيضًا أول لعبة من سوني تنتقل إلى منصة Xbox، حيث نشرت اللعبة شركة Sony Interactive Entertainment (SIE) وتم إطلاقها على PS5 والكمبيوتر الشخصي في وقت واحد.

وتُعد لعبة الخدمة المباشرة أكبر إطلاق لـ PlayStation على الكمبيوتر الشخصي في التاريخ، كما تُعد Helldivers 2 أسرع لعبة مبيعًا على PlayStation على الإطلاق، حيث بيعت 12 مليون نسخة على الكمبيوتر الشخصي وPS5 في أول 12 أسبوعًا.

وستدعم لعبة Helldivers 2 على Xbox Series S/X اللعب المشترك بين منصات متعددة وستتوفر لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الثالث عبر الإنترنت بنسختي Standard وSuper Citizen على متجر Xbox، ويمكن طلب كليهما مسبقًا الآن.

ويصل سعر النسخة القياسية 39.99 دولارًا أمريكيًا، بينما سعر نسخة Super Citizenحوالي 59.99 دولارًا أمريكيًا، وستُطلق Helldivers 2 على Xbox Series S/X في 26 أغسطس.