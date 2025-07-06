شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة iOS 26 جديدة ستؤدى إلى إيقاف الرسائل النصية المزعجة والاحتيالية والان مع تفاصيل الخبر

يُضيف تطبيق رسائل أبل Apple Messages ميزة جديدة في نظام iOS 26 ستساعدك على تجنب الوقوع ضحية للرسائل غير المرغوب فيها سواء كانت من الرسائل المزعجة أو الاحتيالية.

وفقا لما ذكره موقع "Phone Arena"، يمكن في نظام iOS 26، أن تضغط على الزر الأزرق في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق الرسائل، ثم اضغط على خيار "إدارة التصفية" لفتح قائمة جديدة.

عند فتح هذه القائمة، يُنصح بتفعيل خياري "فحص المرسلين المجهولين" و"تصفية البريد العشوائي".

يؤدي تفعيل خيار "فحص المرسلين المجهولين" إلى إخفاء إشعارات الرسائل النصية المرسلة من مرسل لا تعرفه، ونقلها إلى قائمة "المرسلين المجهولين".

يُخفي خيار "تصفية البريد العشوائي" الإشعارات المتعلقة بالرسائل النصية التي تُعتبر بريدًا عشوائيًا، وينقلها إلى قائمة "البريد العشوائي".

على الرغم من أنك لن ترى إشعارات الرسائل النصية الواردة من مرسلين مجهولين أو رسائل تُعتبر بريدًا عشوائيًا في صفحة محادثاتك الرئيسية، إلا أنه يمكنك الوصول إلى هذه الرسائل من قوائم "المرسلين المجهولين" وقوائم "البريد العشوائي" بشكل فردي.

لعرض هذه القوائم، افتح تطبيق الرسائل، واضغط على الزر الأزرق في الزاوية العلوية اليمنى. ستظهر لك قائمة صغيرة.

لعرض الرسائل من "مرسلين مجهولين"، اضغط على تلك القائمة. ستظهر لك جميع الرسائل التي وصلتك من مرسلين مجهولين أخفاهم النظام. كرر الأمر نفسه مع "الرسائل المزعجة" لعرض قائمة بالرسائل التي تُعتبر رسائل مزعجة والتي وُضعت في قائمة الرسائل المزعجة.

بالضغط على الزر الأزرق في الزاوية العلوية اليمنى، يمكنك الوصول إلى أربع قوائم مختلفة ومستقلّة تحتوي على:

• الرسائل

• المرسلون المجهولون

• الرسائل المزعجة

• الرسائل المحذوفة مؤخرًا

هذه ميزة سيتلقاها معظمكم مع إصدار iOS 26 في سبتمبر، وأولئك الذين ثبتوا النسخة التجريبية للمطورين من iOS 26 يمتلكون هذه الميزة الآن.