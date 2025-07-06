شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملفات تعريف رسائل جوجل قد تحصل على مظهر Material 3 Expressive الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أضافت جوجل لمسة من تصميم Material 3 Expressive إلى العديد من التطبيقات كجزء من برنامج Android 16 QPR1 التجريبي، ومن المتوقع أن تصل هذه التغييرات إلى مستخدمي Pixel المستقرين على Android 16 عند إطلاق Pixel Feature Drop التالي في سبتمبر.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تُظهر أحدث مشاهدة لـ Material 3 Expressive أن جوجل تستعد لإجراء بعض التغييرات على تصميم Material 3 Expressive على صفحة الملف الشخصي في رسائل جوجل.

تم العثور في رسائل جوجل الإصدار 20250701 التجريبي على رمز يُضيف Material 3 Expressive إلى الأزرار الموجودة في صفحة الملف الشخصي.

تتغير الأزرار الموجودة أسفل رقم هاتف الشخص في صفحة الملف الشخصي من دوائر إلى شكل حبة أو معينات.

سيتم تمييز هذه الأزرار وتغيير شكلها أيضًا وزيادة عرضها عند الضغط عليها، وعند رفع إصبعك من الأزرار، تعود إلى حجمها وشكلها الأصليين.

وعلى الرغم من اكتشاف الرمز في أحدث إصدار من رسائل جوجل، إلا أنه غير متاح حتى الآن للمستخدمين، حتى أولئك الذين يستخدمون رسائل جوجل التجريبي.