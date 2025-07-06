شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر الذهب اليوم الأحد 6-7-2025 فى قطر .. عيار 21 بـ 341.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

عيار 24 سجل 390.50 ريال

عيار 22 سجل 358.00 ريال

عيار 21 سجل 341.75 ريال

عيار 18 سجل 293.00 ريال

عيار 14 سجل 227.75 ريال

عيار 12 سجل 195.25 ريال

الاونصة 12148.75 ريال

الجنيه الذهب 2734.25 ريال

الأونصة بالدولار3337.56 دولار

أسعار الذهب اليوم في قطر

يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح وذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.