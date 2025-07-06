شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتاكسى تسلا يصطدم بسيارة متوقفة فى أوستن بعد توصيل راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حادثة غريبة أثارت التساؤلات حول مدى أمان تقنية القيادة الذاتية، اصطدمت إحدى مركبات الروبوتاكسي التابعة لشركة تسلا بسيارة متوقفة بعد أن أنهت مشوارها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ووثق اليوتيوبر “DirtyTesla” الحادثة بالفيديو، حيث ظهرت سيارة تسلا موديل Y وهي تنعطف في زقاق مظلم ثم تتسارع تدريجيًا قبل أن تحتك بسيارة تويوتا كانت مركونة، مما أدى إلى تماس خفيف عند الإطار.

وبحسب الفيديو، كانت السيارة قد أوصلت الراكب بالفعل، إلا أنها فشلت في الخروج بسلاسة من الزقاق الضيق. وأكد المصدر أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار جسيمة، إذ قام مراقب الأمان الموجود داخل السيارة بتولي القيادة يدويًا وانطلق بها بعيدًا.

هذه الحادثة وقعت بعد أقل من أسبوعين فقط على إطلاق تسلا لخدمة الروبوتاكسي بشكل تجريبي في أوستن، ضمن أسطول صغير من السيارات ذاتية القيادة التي لا تتطلب تدخلاً بشريًا خلال الرحلة.

لكن هذا الاصطدام ليس الأول الذي يثير الجدل حول الخدمة الجديدة. فقد أبلغ ضيوف آخرون تمت دعوتهم لتجربة روبوتاكسي تسلا عن سلوكيات غير متوقعة، مثل توقف السيارة فجأة بسبب أضواء طوارئ لم تكن على الطريق، أو انحرافها مؤقتًا إلى الجانب الخاطئ من الخط الأصفر المزدوج.

ويعتمد نظام القيادة الذاتية في سيارات تسلا بدرجة كبيرة على الكاميرات والذكاء الاصطناعي فقط، دون استخدام تقنيات مثل الليدار أو الرادار، التي تعتمد عليها شركات منافسة مثل وايمو (Waymo).

رغم ذلك، فإن وايمو لم تكن بمنأى عن الحوادث، حيث اضطرت العام الماضي إلى استدعاء طوعي لأسطولها في فينيكس - أريزونا بعد اصطدام إحدى سياراتها بعمود هاتف. كما أصدرت مؤخرًا استدعاءً آخر بسبب مشاكل في رؤية بعض الحواجز على الطريق.

ورغم أن حادث تسلا الأخير كان طفيفًا، إلا أنه يجدد المخاوف بشأن مدى نضج التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي فقط في بيئات القيادة المعقدة، ويضع المزيد من الضغوط على الشركات المطورة للروبوتاكسيات لضمان السلامة العامة قبل التوسع في النشر التجاري.