شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحقيق أوروبي مع جوجل بعد اتهامات بنهب محتوى الناشرين لخدمة الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة جوجل شكاوى رسمية من مجموعة تُعرف باسم “تحالف الناشرين المستقلين” أمام المفوضية الأوروبية، وذلك بسبب خدمة “نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي” (AI Overviews) التي أطلقتها جوجل ضمن نتائج البحث.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، تتهم الشكوى الشركة الأمريكية بـ”إساءة استخدام المحتوى الإلكتروني” عبر عرض ملخصات من مواقع إلكترونية دون إذن مسبق، مما أدى إلى أضرار بالغة لمواقع الأخبار والمؤسسات الإعلامية، سواء من حيث انخفاض عدد الزيارات، أو تراجع نسب القراءة، أو فقدان الإيرادات.

الشكوى أوضحت أن الناشرين لا يملكون وسيلة واضحة للاستثناء من استخدام محتواهم في ملخصات الذكاء الاصطناعي، ما لم يقبلوا بحذف كامل محتواهم من نتائج البحث، وهو ما يمثل خيارًا مجحفًا يضع المؤسسات الإعلامية بين مطرقة الانقراض الرقمي وسندان الاستغلال الآلي.

وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من عام على إدخال جوجل لهذه الميزة التي تولد إجابات موجزة في أعلى صفحة البحث، وهي الميزة التي أثارت جدلاً واسعًا بسبب أخطاء معلوماتية كبيرة في بداياتها، لكنها استمرت بالتوسع رغم الانتقادات.

في المقابل، ردّت جوجل على الاتهامات مؤكدةً أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في محرك البحث “تُتيح للمستخدمين طرح المزيد من الأسئلة”، مما يفتح “آفاقًا جديدة لاكتشاف المحتوى ومصادره”، وفق بيانها.

كما شككت الشركة في صحة الأرقام التي يتداولها الناشرون بشأن انخفاض حركة المرور، معتبرةً أن التحليلات المقدمة “غير مكتملة”، وأن التقلبات في الزيارات قد تعود لعوامل متعددة، وليس فقط إلى ميزات الذكاء الاصطناعي.

التحقيق الأوروبي المتوقع قد يمثل اختبارًا جديدًا لقوانين المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على كبرى شركات التكنولوجيا بسبب ممارساتها المتعلقة باستخدام المحتوى، وخصوصًا المحتوى الإخباري.

لقطة من صفحة بحث جوجل تُظهر ميزة “نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي” أعلى النتائج، مع تظليل محتوى مأخوذ من مواقع إخبارية دون إشارة واضحة للمصدر.