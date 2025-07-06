شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستخدم Microsoft Authenticator؟.. إليك خطوات حفظ كلمات المرور قبل حذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة مايكروسوفت تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي تطبيق Microsoft Authenticator، تؤكد فيه أن كلمات المرور المخزنة داخل التطبيق سيتم حذفها بشكل نهائي خلال الأسابيع المقبلة، داعية المستخدمين إلى تصدير بياناتهم قبل فوات الأوان.

ويُعد التطبيق واحدًا من أكثر أدوات التحقق الثنائي شيوعًا في العالم، حيث تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة على متجر جوجل بلاي وحده. وقد اعتمد عليه الكثيرون في حفظ كلمات المرور وتعبئتها تلقائيًا إلى جانب استخدامه في تسجيل الدخول عبر بصمة الوجه أو المصادقة الثنائية للحسابات.

لكن هذا الوضع سيتغير كليًا، إذ أعلنت مايكروسوفت أن التطبيق سيتوقف نهائيًا عن دعم كلمات المرور بدءًا من شهر أغسطس 2025، في خطوة وُصفت بأنها نهاية “عصر كلمات المرور” واستعداد للانتقال إلى وسائل تحقق أكثر أمانًا مثل المفاتيح البيومترية أو الرموز السرية (PIN).

الجدول الزمني لحذف كلمات المرور من التطبيق:

• يونيو 2025: تم إيقاف إمكانية حفظ كلمات مرور جديدة داخل التطبيق، مع إشعار المستخدمين بالتغييرات القادمة.

• يوليو 2025: سيتم إيقاف خاصية التعبئة التلقائية (Autofill) لكلمات المرور ومعلومات الدفع، مع حذف بيانات الدفع نهائيًا.

• أغسطس 2025: سيتم حذف جميع كلمات المرور المخزنة داخل التطبيق ولن تعود قابلة للوصول.

لماذا تتخلى مايكروسوفت عن كلمات المرور؟

في تدوينة رسمية نُشرت في ديسمبر الماضي، كشفت مايكروسوفت أنها تتعرض لحوالي 7000 هجوم متعلق بكلمات المرور في الثانية الواحدة، وهو رقم تضاعف خلال عام واحد، إلى جانب تسجيل ارتفاع بنسبة 146% في هجمات التصيّد الإلكتروني التي تهدف إلى سرقة بيانات الدخول.

وأوضحت الشركة أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا متزايدًا لأمان المستخدمين، وأن “عصر كلمات المرور يوشك على نهايته”، على حد تعبيرها.

وبدلاً من الاعتماد على كلمات المرور التقليدية، تدعو مايكروسوفت المستخدمين إلى التحول إلى مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تتيح تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز PIN، مع حماية أكبر ضد الهجمات الإلكترونية.

كيف تحفظ كلمات مرورك قبل حذفها؟

إذا كنت تعتمد على مايكروسوفت لحفظ كلمات مرورك، تنصح الشركة بتنزيل متصفح Microsoft Edge وتعيينه كمدير كلمات المرور الافتراضي من إعدادات التطبيق.

أما إذا كنت تستخدم متصفحًا آخر مثل Google Chrome أو Safari، فيجب عليك تصدير كلمات المرور يدويًا من تطبيق Authenticator قبل حلول شهر أغسطس، لضمان عدم فقدانها.