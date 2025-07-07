شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر مستخدميها: يجب استخدام مفاتيح مرور مقاومة للتصيد الاحتيالي والان مع تفاصيل الخبر

حذرت جوجل ومايكروسوفت المستخدمين من استخدام كلمات مرور لحماية حساباتهم، واستخدام مفاتيح المرور بدلاً منها، لكن ما هو مفتاح المرور؟ هو بيانات اعتماد رقمية تُتيح لك الدخول إلى تطبيق أو موقع إلكتروني دون الحاجة إلى كتابة اسم مستخدم وكلمة مرور، بدلاً من ذلك، تستخدم نفس الطرق المُستخدمة لفتح قفل جهازك، على سبيل المثال، قد تستخدم مع مفتاح المرور ما يلي:

* القياسات الحيوية: بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه. ومن الأمثلة على ذلك Face ID، وTouch ID، وAndroid Fingerprint/Face Unlock، وWindows Hello.

* رقم التعريف الشخصي: يستخدم هذا نفس الطريقة المُستخدمة لفتح قفل هاتفك باستخدام رمز تعريف شخصي أو نمط.

نظرًا لعدم استخدام اسم مستخدم أو كلمة مرور، لا يُمكن للمهاجمين استخدام كلمة مرور مسروقة للدخول إلى حسابك، على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مفتاح مرور، فلا توجد رموز مصادقة ثنائية يُمكن سرقتها.

يكون مفتاح المرور مُقاوم للتصيد الاحتيالي، حيث أفادت شركة Okta الأمريكية الرائدة في إدارة الهوية والوصول (IAM) أنها لاحظت استخدام جهات التهديد لأداة vO، وهي أداة ذكاء اصطناعي، لتطوير مواقع تصيد احتيالي تنتحل صفة صفحات تسجيل دخول شرعية.

وأضافت Okta أن جهات التهديد أصبحت الآن قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء "موقع تصيد احتيالي فعال" من خلال مطالبة نصية بسيطة.

راقبت Okta Threat Intelligence بشكل فوري جهات التهديد وهي تستخدم منصة Vercel لاستضافة مواقع تصيد احتيالي متعددة تنتحل صفة مواقع ويب شرعية لعلامات تجارية معروفة مثل Microsoft 365 وبعض شركات العملات المشفرة.

كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء هذه المواقع الإلكترونية الوهمية يعني أن العلامات التحذيرية القديمة، مثل الأخطاء الإملائية والنحوية، لم تعد صالحة لتحذيرك من هجمات التصيد الاحتيالي، حتى المصادقة الثنائية (2FA) لا يمكن الاعتماد عليها لحمايتك.

تعد أفضل وسيلة حماية هي إضافة مفاتيح مرور إلى أي حساب متاح، وإن أمكن، تجنب استخدام كلمات المرور للحسابات التي تسمح لك بذلك، وإذا اضطررت لاستخدام كلمة مرور لحساب ما، فاجعلها فريدة وطويلة.