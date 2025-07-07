شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض شحنات الساعات الذكية العالمية بنسبة 2% في الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت شحنات الساعات الذكية العالمية بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مسجلةً بذلك انخفاضًا ربعيًا خامسًا على التوالي، وذكر التقرير أن هذا التباطؤ نتج بشكل رئيسي عن تباطؤ سوق الساعات الذكية في الهند وانخفاض أعداد شحنات آبل، على الرغم من احتفاظ آبل بصدارتها العالمية.

وفي المقابل، سجلت الصين نموًا قويًا، مسجلةً زيادة بنسبة 37% على أساس سنوي في الشحنات، وهي أعلى حصة عالمية لها منذ الربع الرابع من عام 2020، وقد عزز هذا الزخم علامات تجارية محلية مثل هواوي وإيمو وشاومي، التي استفادت من نماذج فعالة من حيث التكلفة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

حصة شحنات الساعات الذكية العالمية في الربع الأول من عام 2025 (مع التغير السنوي)

آبل - 20% (↓ 9% على أساس سنوي): حافظت على مكانتها الرائدة في السوق العالمية، مدعومةً بنظام تشغيلها الشامل لمستخدمي iOS.

هواوي - 16٪ (↑ 53٪ على أساس سنوي): حققت نموًا ملحوظًا بفضل أدائها المحلي ومجموعة منتجاتها الواسعة من الفئة المتوسطة إلى الفاخرة.

شاومي - 10٪ (↑ 53٪ على أساس سنوي): حققت نموًا مماثلًا لنمو هواوي من خلال أسعارها التنافسية وتوسع نطاق علامتها التجارية.

سامسونج - 7٪ (↓ 18٪ على أساس سنوي): سجلت انخفاضًا في الشحنات بسبب انخفاض الطلب على طرز الجيل السابق.

إيمو - 7٪ (↑ 23٪ على أساس سنوي): تصدرت فئة ساعات الأطفال الذكية بعروضها سهلة الاستخدام وغنية بالميزات.

أخرى - 40٪ (↓ 17٪ على أساس سنوي): انخفضت بشكل جماعي مع زيادة تركيز العلامات التجارية الكبرى في السوق.

رؤى إقليمية



أشارت محللة الأبحاث الرئيسية أنشيكا جين إلى أن نمو الصين نابع من توسيع علاماتها التجارية المحلية حضورها عالميًا. وأكدت أن "ولاء المستهلكين الصينيين للعلامة التجارية يتأثر بالشعور الوطني والدعم الحكومي وتوافر التكنولوجيا المحلية المتقدمة عبر مختلف فئات الأسعار". اتجاهات أسعار السوق

وفقًا لمحلل الأبحاث بالبير سينغ، تتجه تفضيلات المستهلكين نحو الساعات الذكية الأعلى سعرًا:

شهدت فئة الساعات التي تتراوح أسعارها بين 100 و200 دولار أمريكي نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب على دقة أفضل، وميزات صحية، ودعم النظام البيئي.

انخفضت فئة الساعات التي تقل أسعارها عن 100 دولار أمريكي بنسبة 17% على أساس سنوي، مما يُظهر انخفاضًا في الطلب على الطرازات منخفضة التكلفة.