شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الجديد في تحديثات نظام جوجل لأندرويد يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تقدم "ملاحظات إصدار نظام جوجل" الشهرية بشكل أساسي ما هو جديد في خدمات Play، ومتجر Play، وتحديث نظام Play على هواتف/أجهزة لوحية تعمل بنظام Android، ونظام Wear OS، وGoogle/Android TV، وAuto، والكمبيوتر الشخصي.



وتُطبق بعض الميزات على المستخدمين النهائيين، بينما تُوجّه ميزات أخرى للمطورين، ويشمل "نظام جوجل" تطبيقات الطرف الأول التالية:

* خدمات الاتصال التكيفي: ابحث في قائمة "جميع التطبيقات" في الإعدادات، وافتح معلومات التطبيق لمعرفة رقم الإصدار.

* ذكاء نظام أندرويد: معلومات التطبيق.

* مُتحقّق مفتاح نظام أندرويد: معلومات التطبيق.

* أمان نظام أندرويد: معلومات التطبيق.

* خدمات Android TV الأساسية.

* عرض ويب أندرويد: معلومات التطبيق.

* خدمات صحة الجهاز: معلومات التطبيق.

* خدمات الإعدادات: معلومات التطبيق.

* متجر جوجل بلاي: معلومات التطبيق.

* تحديث نظام جوجل بلاي: الإعدادات > حول الهاتف > إصدار أندرويد.

* مدير بطاقة SIM: معلومات التطبيق.

يدعم نظام أندرويد الذكي ميزات مثل "نظرة سريعة"، و"الترجمة المباشرة"، و"التشغيل الآن"، و"الرد الذكي"، وغيرها.

أندرويد الذكي الإصدار 31 / B.9 الجديد يشمل على:

* إعادة هيكلة وإصلاحات أخطاء.

خدمات الحوسبة الخاصة الإصدار 31 / B.9 (1 يوليو 2025)

* تغييرات في البنية التحتية الداخلية والصيانة.