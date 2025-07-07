علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعرف على الجديد في تحديثات نظام جوجل لأندرويد يوليو 2025

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تكنولوجيا: تعرف على الجديد في تحديثات نظام جوجل لأندرويد يوليو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتة

الإثنين، 07 يوليو 2025 06:00 ص

تقدم "ملاحظات إصدار نظام جوجل" الشهرية بشكل أساسي ما هو جديد في خدمات Play، ومتجر Play، وتحديث نظام Play على هواتف/أجهزة لوحية تعمل بنظام Android، ونظام Wear OS، وGoogle/Android TV، وAuto، والكمبيوتر الشخصي.


وتُطبق بعض الميزات على المستخدمين النهائيين، بينما تُوجّه ميزات أخرى للمطورين، ويشمل "نظام جوجل" تطبيقات الطرف الأول التالية:

* خدمات الاتصال التكيفي: ابحث في قائمة "جميع التطبيقات" في الإعدادات، وافتح معلومات التطبيق لمعرفة رقم الإصدار.

* ذكاء نظام أندرويد: معلومات التطبيق.

* مُتحقّق مفتاح نظام أندرويد: معلومات التطبيق.

* أمان نظام أندرويد: معلومات التطبيق.

* خدمات Android TV الأساسية.

* عرض ويب أندرويد: معلومات التطبيق.

* خدمات صحة الجهاز: معلومات التطبيق.

* خدمات الإعدادات: معلومات التطبيق.

* متجر جوجل بلاي: معلومات التطبيق.

* تحديث نظام جوجل بلاي: الإعدادات > حول الهاتف > إصدار أندرويد.

* مدير بطاقة SIM: معلومات التطبيق.

يدعم نظام أندرويد الذكي ميزات مثل "نظرة سريعة"، و"الترجمة المباشرة"، و"التشغيل الآن"، و"الرد الذكي"، وغيرها.

أندرويد الذكي الإصدار 31 / B.9 الجديد يشمل على:

* إعادة هيكلة وإصلاحات أخطاء.
خدمات الحوسبة الخاصة الإصدار 31 / B.9 (1 يوليو 2025)
* تغييرات في البنية التحتية الداخلية والصيانة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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