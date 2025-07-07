شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل المسربة لمساحة التخزين والألوان بإصدارات سلسلة Google Pixel 10 والان مع تفاصيل الخبر

ستكشف جوجل عن سلسلة هواتف Pixel 10 إلى جانب ملحقات جديدة في أغسطس 2025، وتُقدم تسريبات حديثة من أرسين لوبين على منصة X معلومات مفصلة حول خيارات التخزين والألوان لسلسلة هواتف Pixel 10.

سلسلة Pixel 10: سعات التخزين وخيارات الألوان

Pixel 10

سعة التخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت

يتوفر بأربعة ألوان: Obsidian، Frost، Lemongrass، وIndigo - تُمثل الأسود والأزرق والأصفر والأرجواني.

Pixel 10 Pro

سعة التخزين: 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت

يتوفر بأربعة ألوان: Obsidian، Porcelain، Moonstone، وJade - تُمثل الأسود والأبيض والرمادي والأخضر.

Pixel 10 Pro XL

سعة التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت

نفس ألوان Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro Fold

سعة التخزين: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت

يتوفر بلونين: Moonstone، وJade، يمثلان الرمادي والأخضر.