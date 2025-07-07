شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطور شعار أبل على iPhone يثير الجدل ويكشف فلسفة التصميم عبر الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل منشور تقني على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) موجة تفاعل كبيرة بعد استعراضه لتطور شعار شركة أبل على ظهر أجهزة iPhone عبر الأجيال المختلفة. الصورة، التي نشرها الحساب المعروف Majin Bu، أظهرت بوضوح التحولات الدقيقة في موقع الشعار وحجمه بدءًا من iPhone X وحتى أحدث الإصدارات المنتظرة.

وقد لاقى المنشور تفاعلًا لافتًا، حيث حصل على أكثر من 77 ألف إعجاب خلال أقل من 24 ساعة، إلى جانب آلاف المشاركات والتعليقات من عشّاق أبل حول العالم. وعلّق كثير من المستخدمين على مدى تأثرهم بهذه التفاصيل البسيطة التي تعكس فلسفة أبل في التطوير المستمر دون التخلي عن الهوية البصرية الأساسية.

يشير بعض المحللين إلى أن هذه التغييرات الطفيفة في موضع شعار أبل ليست مجرد قرارات تصميم عشوائية، بل تأتي وفق رؤية مدروسة تراعي توازن الجهاز، وتفاعل المستخدم مع الكاميرا والخلفية، فضلًا عن التناسق العام للهيكل، كما تُظهر الصورة أن الشعار أصبح في بعض الإصدارات أقرب إلى المنتصف وأصغر حجمًا، ما يعكس نهج أبل في تقليل العناصر البصرية لإبراز البساطة والفخامة.

ويأتي هذا الجدل البصري في توقيت يترقّب فيه الملايين الكشف عن iPhone 16 خلال أشهر قليلة، وسط تسريبات تشير إلى تغييرات جديدة في الشكل الخارجي للجهاز، قد تشمل موقع الشعار مجددًا، بالإضافة إلى تحديثات في تصميم الكاميرا الخلفية والهيكل العام.



