شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تحرم علماء المناخ من أداة رئيسية لرصد ذوبان الجليد والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يتم حرمان علماء المناخ في الولايات المتحدة من بيانات الأقمار الصناعية التي تقيس كمية الجليد البحري ، وهو مقياس حساس لتغير المناخ، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن خطط لإلغاء معالجة البيانات للأبحاث العلمية.

وتُعدّ هذه التغييرات أحدث هجمات الحكومة الأمريكية على العلوم وتمويل البحث العلمي، في محاولة لخفض الميزانية لتمكين تخفيضات ضريبية في مجالات أخرى، وقد أدت هذه الهجمات بالفعل إلى إخلاء معهد جودارد لدراسات الفضاء والمؤسسة الوطنية للعلوم من مكاتبهما، وإزالة الإشارات إلى علم المناخ من المواقع الإلكترونية، وإلغاء تمويل بيانات توقعات الأعاصير، وتهديد عشرات بعثات ناسا ، وطُلب من فرق مشاريعها إعداد خطط إغلاق مع خفض ميزانية وكالة الفضاء .

والآن، أُبلغ علماء المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد (NSIDC)، ومقره جامعة كولورادو، بولدر، والذين كانوا يستخدمون بيانات جهاز التصوير السبر بالموجات الدقيقة الاستشعارية الخاصة (SSMIS) المُستخدم على سلسلة من الأقمار الصناعية التي تُشكل برنامج الأقمار الصناعية للدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الأمريكية، بأنهم لن يتمكنوا قريبًا من الوصول إلى تلك البيانات، SSMIS هو مقياس إشعاع بالموجات الدقيقة يُمكنه مسح الأرض بحثًا عن الغطاء الجليدي على البر والبحر ، وتستخدم وزارة الدفاع هذه البيانات لتخطيط عمليات نشر سفنها، ولكنها دائمًا ما تُتيح البيانات المُعالجة للعلماء أيضًا حتى الآن.

وفي إعلان صدر في 24 يونيو ، أعلنت وزارة الدفاع أن مركز الأرصاد الجوية العددية وعلوم المحيطات التابع للبحرية الأميركية سوف يوقف المعالجة في الوقت الحقيقي ويتوقف عن تزويد العلماء ببيانات الجليد البحري، على الرغم من أن إذاعة NPR أفادت أنه في أعقاب صرخة من مفاجأة هذا القرار، تم تأجيله إلى نهاية يوليو.

وبغض النظر عن السياسة، ومن وجهة نظر علمية بحتة، يُعد هذا ضربًا من الجنون ، فمؤشر الجليد البحري، الذي يبين كمية الجليد التي تغطي محيطات القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يعتمد بشكل كبير على ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يؤدي ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة في المحيط والغلاف الجوي إلى ذوبان المزيد من الجليد البحري .

ويعمل الجليد البحري كحاجز لإبطاء أو حتى منع ذوبان الأنهار الجليدية الكبيرة، فإذا أُزيل هذا الحاجز، فإن ذوبان الأنهار الجليدية الكارثي سيقترب خطوة كبيرة، مما يُهدد بارتفاعات خطيرة في مستوى سطح البحر ، وبدون القدرة على تتبع الجليد البحري، يُغفل العلماء عن أحد أهم مقاييس تغير المناخ ، ويصبحون عاجزين عن تحديد مدى اقترابنا من حافة الهاوية.

ولكن لمعرفة كمية الجليد البحري في محيطاتنا جانبٌ تجاريٌّ أيضًا ، فكلما قلّت الجبال الجليدية، اقتربت سفن الشحن من القطب الشمالي، مما يسمح لها باتباع مسارات أقصر وأسرع.

بالطبع، ليست الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُشغّل أجهزة مناخية على متن الأقمار الصناعية، على سبيل المثال، لدى وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ( JAXA ) قمر صناعي يُدعى شيزوكو، والمعروف رسميًا باسم مهمة رصد التغير العالمي المياه (GCOM-W)، ويحمل شيزوكو على متنه جهازًا يُسمى مقياس الإشعاع المتقدم للمسح بالموجات الدقيقة 2، أو AMSRS-2 والذي يؤدي نفس وظيفة SSMIS تقريبًا.

وكان الباحثون في المركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج (NSIDC) يتطلعون بالفعل إلى نقل بيانات AMSRS-2، ربما بعد أن علموا أن قرار وزارة الدفاع قادم لا محالة ، لكن هذا التحويل سيستغرق وقتًا لمعايرة الجهاز والبيانات مع أنظمة المركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج، مما سيؤدي إلى فجوة في بيانات العلماء وهي نقطة ضعف في رصدنا للمناخ لا نستطيع تحملها.