تكنولوجيا: لعبة جديدة مشتقة من Resident Evil قادمة للهواتف المحمولة

القاهرة - سامية سيد - بعد أقل من شهر من إعلان كابكوم المفاجئ عن الجزء الجديد من سلسلة Resident Evil، تم تأكيد دخول جديد آخر للسلسلة، ولكن قبل أن يفرح عشّاق "ريزدنت إيفل" كثيرًا، يجدر التنويه أن هذه المرة نتحدث عن لعبة مشتقة مخصصة للهواتف المحمولة تُدعى "Resident Evil: Survival Unit"، وستتوفر على نظامي iOS وAndroid.

اللعبة الجديدة تنتمي إلى نوع "ألعاب الاستراتيجية"، وتدور أحداثها ضمن عالم السلسلة، وإن لم تتضح بعد الكيفية التي ستندمج بها مع القصة الأصلية.

لا تتوفر الكثير من التفاصيل حاليًا، لكن من المقرر الكشف الكامل عن اللعبة خلال عرض تقديمي يوم "10 يوليو الساعة 6 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (منتصف الليل بتوقيت القاهرة)"، واللعبة يتم تطويرها بالشراكة بين شركة "Aniplex Inc" اليابانية، واستوديو "Joycity" الكوري، المعروف حاليًا بتطوير لعبة استراتيجية أخرى بعنوان "Disney Realm Breakers" التي تشمل شخصيات من Toy Story وThe Incredibles.

كما سبق له أن طور لعبة "Pirates of the Caribbean: Tides of War"، وهي لعبة استراتيجية مجانية ذات تقييم 4.4 من أكثر من 210 ألف مراجعة على متجر Google Play.

من الواضح أن الألعاب الاستراتيجية هي التخصص المفضل لاستوديو Joycity، وفي البيان الرسمي حول لعبة "Survival Unit"، أكدت الشركة أن اللعبة "ستُوسع قاعدة جماهير Resident Evil على الهواتف المحمولة، وتُقدم تجربة جديدة ومختلفة عن السلسلة الأصلية"، كما أُشير في بيان صحفي إلى أن تطوير اللعبة يتم "بتعاون وثيق مع كابكوم لضمان الأصالة والجودة."

يُذكر أن الجزء الرئيسي الجديد من السلسلة، والذي يحمل الاسم الرسمي "Resident Evil: Requiem" (ويُعد فعليًا الجزء التاسع)، تم الإعلان عنه في يونيو الماضي خلال فعالية SGF 25، وسيركز على شخصية جديدة تُدعى "غريس آشكروفت"، مع إتاحة اللعب بمنظوري الشخص الأول والثالث منذ لحظة الإطلاق، وذلك لأول مرة في تاريخ السلسلة.