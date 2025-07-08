شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شائعات تشير إلى ظهور iPhone 17 Air بألوان باهتة والان مع تفاصيل الخبر

يُشاع أن هاتف آبل الرائد الجديد لهذا العام، آيفون 17 إير فائق النحافة، وسيواصل استخدام الألوان الباهتة التي تفتقر إلى أي لون، مع أن هذا التقرير ليس مؤكدًا بعد، إلا أنه من المحتمل أن يُقدم إير لونًا أزرق جديدًا مختلفًا عن أي لون استخدمته آبل سابقًا.

وتزعم الشائعات أن اللون أزرق فاتح جدًا لدرجة أنه، في ظروف إضاءة معينة يبدو أبيض اللون، وهذا مشابه لبعض خيارات الألوان الحديثة الأخرى للهواتف الذكية.

ووفقًا لتقارير أخرى، قد يُطرح على الأقل في الطراز الأساسي من iPhone 17 لون جديد ليس مجرد درجة مختلفة من الأسود أو الأبيض، وسيتوفر اللون الأرجواني كخيار في الطراز الأساسي من iPhone 17، وهو أفضل من درجات اللون الأرجواني السابقة في iPhone 14، ومع ذلك فهو ليس بنفس روعة اللون الأرجواني في iPhone 12 وهو أمرٌ مُحبط.

وهناك بعض المشاكل الأخرى التي تطارد شركة Apple عندما يتعلق الأمر بجهاز Air، ويبدو أن أكبر مشكلة في الوقت الحالي هي حقيقة أن شاشات iPhone 17 Air متشققة، حيث يتطلب الهاتف لوحة LTPO OLED أرق بكثير من المعتاد، ولوحة LTPO OLED تأتى لأن Apple تتخلص أخيرًا من 60 هرتز وتصل بجميع هواتفها الرئيسية إلى المعايير الحديثة.

ومن المتوقع، أن يحل Air محل طرازات لهواتف أخرى وبالتالي سيتم الكشف عنه إلى جانب بقية تشكيلة iPhone 17 في وقت لاحق من هذا العام.