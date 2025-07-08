شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس منصة X يطرح تطبيق شات Bitchat للدردشة بدون حاجة لرقم موبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جاك دورسي عن تطبيق مراسلة لامركزي جديد يُدعى Bitchat، وهو مشروع مراسلة من نظير إلى نظير، يعمل عبر شبكات شبكية بتقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، يُقال إن Bitchat يُوفر طريقة مراسلة أكثر أمانًا، بفضل تشفيره الشامل، وأوضح المؤسس المشارك لـ X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أن التطبيق لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت أو حسابًا أو حتى رقم هاتف، وتشمل الميزات الأخرى نظامًا للمفضلات، وإشارات، وغرفًا للمحادثات حول مواضيع مُحددة.

ميزات Bitchat

في منشور على X، قدّم جاك دورسي تطبيق المراسلة اللامركزي الجديد كمشروع "عطلة نهاية الأسبوع"، بينما نُشرت ورقة بيضاء على GitHub تُقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية عمله، التطبيق متاح حاليًا في النسخة التجريبية عبر برنامج TestFlight من Apple، على الرغم من أن الفترات الزمنية قد شغلت بعد وقت قصير من الإعلان عنه.

ويُقال إن تطبيق Bitchat يعتمد على شبكات BLE الشبكية، التي تُمكّن من إرسال رسائل مباشرة من نظير إلى نظير ضمن نطاق جغرافي مُتقارب، حيث يمتد نطاقه لأكثر من 300 متر، حيث يعمل كل جهاز كجهاز مركزي (عميل) وطرفي (خادم)، هذا يُتيح توصيل الرسائل عبر قفزات متعددة.

ونظرًا لعدم اعتماده على الإنترنت للعمل، فهو ليس عُرضةً للرقابة أو انقطاع الشبكة، وفقًا لدورسي، ويُسوّق تطبيق المراسلة هذا كمنصة لامركزية، مما يعني أنه لا يعتمد على نقطة تحكم واحدة، ولا خادم، وبالتالي لا يعتمد على البنية التحتية، وعلاوة على ذلك، فإن الرسائل المُرسلة عبر التطبيق مؤقتة ولا توجد إلا في ذاكرة الجهاز افتراضيًا، فيما يُوفر التطبيق تخزينًا مؤقتًا تلقائيًا عند تعذر الوصول إلى المُستلِم، مع تسليم الرسائل عند عودة المُستلِم.

ويتميز Bitchat أيضًا بميزة الاحتفاظ المُتدرج، مما يعني أن عمر الرسائل العادية يصل إلى 12 ساعة، بينما يتم الاحتفاظ بالرسائل المُميزة كمفضلة إلى أجل غير مُسمى، كما يوفر تشفيرًا شاملًا، محميًا بمنحنى Curve25519 الإهليلجي وخوارزمية التشفير المعتمدة AES-GCM، كجزء من نظام تشفير متعدد الطبقات.

والجدير بالذكر أن منصة المراسلة لا تتطلب أي أرقام هواتف أو رسائل بريد إلكتروني أو معرفات دائمة للعمل، وفقًا لدورسي.