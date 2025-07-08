شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملياردير الفقير.. بيل جيتس خارج أغنى 10 مليارديرات فى العالم بسبب العمل الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد بيل جيتس من بين أكبر عشرة مليارديرات في العالم، بعدما كشف مؤشر بلومبيرج للمليارديرات بوضوح أن جيتس يحتل الآن المرتبة 12، بثروة إجمالية تبلغ 124 مليار دولار، وهو يأتي بعد مايكل ديل مباشرةً، وأقل بكثير من ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، الذي يحتل مرتبة أعلى بكثير في القائمة، حيث يحتل المرتبة الخامسة.

وهذا يعني أنه اعتبارًا من 8 يوليو، يحتل بيل جيتس المرتبة 12 في القائمة، ليخرج من قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم.

لماذا هذا التراجع المفاجئ؟

و يعود ذلك في الغالب إلى إعادة حساب صافي ثروته، التي انخفضت بمقدار 52 مليار دولار، وقد أجرت بلومبرج إعادة الحساب لتعكس بشكل أفضل مساهمات جيتس الخيرية.

ووفقًا لموقع مؤسسة جيتس الإلكترونى، فقد تبرع بيل جيتس وزوجته السابقة، ميليندا جيتس، بما مجموعه 60 مليار دولار حتى العام الماضى، وذكرت التقارير أن جيتس صرّح أيضًا بأنه ينوي إنفاق أكثر من 200 مليار دولار على جهوده الخيرية بحلول عام 2045، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها.

بمناسبة عامها الخامس والعشرين، أعلنت مؤسسة جيتس اليوم التزامًا جديدًا بتسريع مهمتها في مساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومنتجة من خلال إنفاق 200 مليار دولار على مدى العشرين عامًا القادمة ويُمثل هذا القرار تسارعًا كبيرًا في عمل المؤسسة، ويُحدد موعدًا جديدًا لإنهاء عملياتها في عام 2045، حسبما ذكرت مؤسسة جيتس فى مايو الماضي.

موظف بيل جيتس السابق يتفوق عليه بثروة أكبر منه

من المثير للدهشة أن موظفه السابق أصبح الآن أغنى منه، ستيف بالمر، الرئيس التنفيذى السابق لشركة مايكروسوفت، والذى أصبح الآن أغنى من بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت.

و تبلغ ثروة بالمر الصافية حاليًا 172 مليار دولار، أى أقل بقليل من إيلون ماسك صاحب المركز الأول، يليه مارك زوكربيرج بثروة 253 مليار دولار، ولارى إليسون بثروة 248 مليار دولار، وجيف بيزوس بثروة 244 مليار دولار.

ويأتي بيل جيتس أيضًا خلف أباطرة آخرين، منهم سيرجي برين، ووارن بافيت، ومايكل ديل، وغيرهم.