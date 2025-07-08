شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تشكيلة iPhone 17 تكشف عن تصميم جديد وجدل حول موقع شعار آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة نشرها الحساب الشهير Majin Bu على منصة X عن التشكيلة الكاملة لهواتف iPhone 17، والتي تتضمن تصميماً مختلفاً لموقع شعار آبل على الجهة الخلفية، ما أثار جدلاً واسعاً بين محبي الشركة.

الصورة المسرّبة تُظهر أربعة نماذج يعتقد أنها تمثل هواتف iPhone 17، بما في ذلك الطرازات الأساسية وطرازات Pro. وتُظهر الأجهزة تغييرات بارزة على مستوى وحدة الكاميرا، بالإضافة إلى تحولات ملحوظة في لغة التصميم، بما في ذلك لون الإطار، تموضع العدسات، وحتى تباين ألوان الزجاج الخلفي بين الأبيض والأسود.

لكن أكثر ما جذب انتباه المستخدمين هو موضع شعار آبل الذي تم تحريكه قليلًا إلى الأسفل في طراز iPhone 17 Pro، مقارنة بالأجيال السابقة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا التغيير وظيفيًا (مثلاً ليتناسب مع قطع MagSafe الجديدة) أم مجرد تعديل بصري ضمن إعادة التصميم.

وقد تفاعل آلاف المستخدمين مع الصور، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن التصميم الجديد جريء ويعكس تطور آبل نحو المستقبل، ومن اعتبر أن التغييرات طفيفة وغير مبررة. كما عبّر البعض عن أملهم في أن تكون التحسينات على الكاميرا والمعالج أكبر من مجرد تغييرات في الشكل.

تأتي هذه التسريبات في ظل ترقب واسع لإطلاق iPhone 17 في خريف 2025، والذي يُتوقع أن يشهد تغييرات كبرى تشمل تحسينات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير، وربما إدخال أول نموذج باستخدام شاشات microLED.

حتى الآن، لم تُعلّق آبل رسميًا على الصور المسرّبة، ولكن تقارير سابقة أكدت أن الشركة تختبر عدة نماذج من تصميمات iPhone 17 في معاملها، ما يجعل هذه الصور مرشحة بقوة لأن تعكس الشكل النهائي.

ومع استمرار التسريبات وتصاعد التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضح أن iPhone 17 سيكون واحدًا من أكثر إصدارات آبل إثارةً للجدل منذ سنوات.