شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 4 سنوات.. Windows 11 يتفوق خيرًا على Windows 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد مرّت أربع سنوات منذ أن أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 11، وقد كان إطلاقه متعثرًا، بسبب الأخطاء البرمجية، ومتطلبات الأجهزة غير المألوفة، وشريحة TPM 2.0، وهي شريحة أمان قائمة على الأجهزة لم تكن موجودة في العديد من أجهزة الكمبيوتر القديمة وهذا يعني، بالنسبة للعديد من المستخدمين، أن الترقية تعني شراء جهاز كمبيوتر جديد كليًا.

و اليوم، تفوق ويندوز 11 رسميًا على ويندوز 10 ليصبح الإصدار الأكثر استخدامًا عالميًا، ووفقًا لأحدث الأرقام، يستخدم 52% من مستخدمي ويندوز الآن ويندوز 11، بينما لا يزال 44.59% يستخدمون ويندوز 10، و قبل ستة أشهر فقط، انقلبت هذه الفجوة - حيث كانت نسبة مستخدمي ويندوز 11 35%، بينما لا يزال ويندوز 10 مسيطرًا بنسبة 62%.

علاوة على ذلك، ساعدت أداة النسخ الاحتياطي الجديدة لويندوز للمؤسسات على تسهيل الأمور على الشركات، مما جعل الترقيات الجماعية إلى ويندوز 11 أقل صعوبة من الناحية اللوجستية.

وبالنسبة للشركات التي تدير عشرات (أو مئات) الأجهزة، ربما كانت هذه هي نقطة التحول مع ذلك، مجرد اضطرار الناس للتبديل لا يعني أنهم يرغبون في ذلك، فلا يزال ويندوز 11 يبدو مزيجًا من الميزات، فعلى الرغم من أنه يحتوي على ترقيات رائعة، مثل المزيد من التخصيص والميزات الحديثة، ولكنه أيضًا يعاني من بعض الإزعاج.



مع ذلك، تُصدر مايكروسوفت تحديثات دورية لتحسين الأداء، الإضافة إلى ذلك، يُصبح نظام Windows 11 أكثر ذكاءً مع ميزات Copilot+ AI الجديدة، مما قد يجعل نظام التشغيل يبدو أكثر فائدة بمرور الوقت.