شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة Pixel 10 تضع قيودًا غير متوقعة على خيارات التخزين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتةالأربعاء، 09 يوليو 2025 06:00 ص
قد تُقيد جوجل بعض خيارات التخزين في إصدارات Pixel 10 بألوان مُحددة، وهذا يعني أن مُشتري Pixel 10 Pro أو Pixel 10 Pro XL أو Pixel 10 Pro Fold بسعة تخزين 1 تيرابايت لن يتمكنوا من الاختيار بين جميع الألوان المُتاحة.
وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، أكد تسريب جديد معلومات حول جميع الألوان المُتاحة لإصدارات Pixel 10، وهو ما كشفه المُسرب Mystery Lupin، ووفقًا للمعلومات التي اطلع عليها DroidLife، ستُطرح كل من هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL الأساسية بأربعة ألوان، بينما سيتوفر Pixel 10 Pro Fold بلونين فقط.
لعل الجديد هذه المرة هو تفاصيل تكوينات التخزين المُتاحة، في حين يؤكد التسريب أن هاتف Pixel 10 الأساسي قد يتوفر بنسختين بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وأن هواتف Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold قد توفر خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، إلا أنه يكشف أيضًا عن قيود غريبة على الألوان.إليك قائمة مفصلة بجميع إصدارات بيكسل 10، مع خيارات الألوان وخيارات التخزين:
بيكسل 10
الأسود: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت
الأزرق: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت
الارجوانى: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت
الأصفر: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت
الأسود 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت
الأبيض: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت
الرمادى: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت
الاخضر: 256 جيجابايت
الأسود: 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت
الأبيض: 256 جيجابايت / 512 جيجابايت
الرمادى 256 جيجابايت / 512 جيجابايت
الأخضر: 256 جيجابايت
الرمادى: 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت
الأخضر: 256 جيجابايت / 512 جيجابايت
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز