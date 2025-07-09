شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تُجرى تعديلات كبيرة على واجهة iOS 26 بيتا 3 بعد ردود الفعل السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة آبل تغييرات واضحة على تصميم مركز التحكم (Control Center) في الإصدار التجريبي الثالث لنظام iOS 26، وذلك بعد انتقادات متعددة طالت ميزة “الزجاج السائل” (Liquid Glass) التي تم الكشف عنها لأول مرة في مؤتمر WWDC 2025.

الصورة التي نشرها حساب Apple Hub على منصة X تُظهر مقارنة مباشرة بين النسخة الثانية والثالثة من iOS 26، وتكشف عن انخفاض واضح في درجة الشفافية ضمن مركز التحكم. حيث يبدو أن آبل خففت من تأثير “الزجاج السائل” الذي كان يُظهر التطبيقات والأيقونات من خلف المركز بدرجة أربكت العديد من المستخدمين.

في النسخة التجريبية الثانية (بيتا 2)، كانت الشفافية الزائدة تُظهر الخلفية بشكل حاد خلف عناصر التحكم، ما أثر سلبًا على وضوح النصوص والرموز، خصوصًا في حالات الإضاءة المتغيرة أو الخلفيات المزدحمة. أما في النسخة التجريبية الثالثة (بيتا 3)، فتبدو العناصر أكثر تماسكًا مع خلفية معتمة قليلاً تمنح المستخدم رؤية أوضح وتحسن من قابلية الاستخدام.

وبحسب منشورات Apple Hub، فإن هذه التغييرات جاءت كجزء من مراجعات واسعة تجريها آبل على نظام “الزجاج السائل”، وهو تصميم جديد مستوحى من الانعكاسات الضوئية والشفافية الحقيقية للزجاج، وكان هدفه إعطاء واجهة المستخدم طابعاً بصرياً عصرياً ومميزاً. إلا أن النسخ الأولى من التصميم لم تلق استحسانًا واسعًا، حيث اشتكى المستخدمون من صعوبة التفاعل مع واجهة غير واضحة المعالم.

التعديلات الجديدة في بيتا 3 لا تقتصر على مركز التحكم فقط، بل تشمل أيضًا تحسينات في الإشعارات وشريط التنقل داخل التطبيقات مثل Apple Music، حيث تم تقليل الشفافية لزيادة التباين والوضوح. ويبدو أن آبل بدأت فعليًا في الاستماع إلى ملاحظات المطورين والمستخدمين الذين اختبروا النظام مبكرًا.

الجدير بالذكر أن iOS 26 لا يزال في مراحله التجريبية الأولى، ومن المتوقع أن يستمر التطوير والتعديل حتى إطلاقه الرسمي في الخريف المقبل.

وتشير التعديلات الحالية إلى حرص آبل على تحقيق توازن بين الجمال البصري وقابلية الاستخدام العملية، ما يعكس مرونتها في الاستجابة للتغذية الراجعة.

مع استمرار تجارب النسخ التجريبية، يتوقع أن تواصل آبل تحسين نظام “الزجاج السائل” للوصول إلى الصيغة المثلى التي ترضي المستخدمين دون التفريط في رؤيتها التصميمية.