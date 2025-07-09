شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تيك توك.. بايت دانس تطور نسخة أميركية من CapCut والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة قد تعكس استعداد شركة بايت دانس الصينية للامتثال للقانون الأميركي الذي يلزمها بالتخلي عن أصولها الرقمية داخل الولايات المتحدة، كشفت تقارير صحفية عن نية الشركة إطلاق نسخة أميركية مخصصة من تطبيق تحرير الفيديو الشهير CapCut.

وبحسب ما أورد موقع Business Insider، تعتزم الشركة نقل مستخدمي CapCut في الولايات المتحدة إلى إصدار منفصل ومحلي من التطبيق، في خطوة يبدو أنها تندرج ضمن استراتيجية أشمل لفصل الأصول الرقمية الأميركية عن الهيكل الصيني للشركة الأم، خاصة بعد إقرار قانون عام 2024 الذي يُمهل بايت دانس حتى مطلع عام 2025 للتخارج من تطبيق تيك توك في أميركا أو مواجهة الحظر الكامل.

التقارير أشارت أيضًا إلى أن بايت دانس تطوّر نسخة أميركية خاصة من تيك توك تمهيدًا لبيعها لمجموعة من المستثمرين، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والقانونية على التطبيق في واشنطن.

ويُعد CapCut أحد أنجح تطبيقات تحرير الفيديو عالميًا، حيث تم تحميله أكثر من مليار مرة على متجر جوجل بلاي، كما يتصدر حالياً قائمة تطبيقات الفيديو في متجر التطبيقات الأميركي iOS، متفوقًا على تطبيقات شهيرة مثل إنستغرام ويوتيوب.

ورغم هذه الخطط الخاصة بـ CapCut وتيك توك، لم يُعرف بعد ما إذا كانت بايت دانس تنوي اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه تطبيقاتها الأخرى مثل Lemon8 وGauth، أو ما إذا كانت ستدخل هي الأخرى ضمن عمليات الفصل المحتملة.

وتأتي هذه التحركات وسط تزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة في المجال الرقمي، حيث تسعى واشنطن للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني داخل أراضيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية وسلاسة الوصول إلى المستخدمين الأميركيين.