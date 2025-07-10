شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تستقطب أربعة مهندسين بارزين من xAI وتسلا وميتا لتعزيز سباق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحرّك جديد يعكس احتدام المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة OpenAI عن انضمام أربعة مهندسين رفيعي المستوى إلى فريقها، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الخاصة بها واستباق منافسيها في سباق تطوير النماذج الأكثر تقدمًا.

ومن بين أبرز الأسماء التي انضمت حديثًا:

• أوداي رودارّاجو، الرئيس السابق للهندسة في شركة xAI التابعة لإيلون ماسك.

• ديفيد لاو، قائد هندسي سابق في شركة تسلا.

• مايك دالتون، الذي عمل سابقًا في xAI وRobinhood.

• أنجيلا فان، باحثة في الذكاء الاصطناعي قادمة من Meta.

تم الإعلان عن التعيينات الجديدة عبر رسالة داخلية على Slack أرسلها جريج بروكمان، الشريك المؤسس في OpenAI ورئيس فريق التوسعة المسؤول عن إدارة الأنظمة الخلفية ومراكز البيانات التي تدعم أكثر النماذج تقدمًا لدى الشركة.

ويحمل هؤلاء المهندسون خبرات واسعة في البنية التحتية للحوسبة واسعة النطاق، فقد شارك رودارّاجو ودالتون سابقًا في تطوير Colossus، وهو حاسوب خارق في xAI مكوّن من أكثر من 200,000 وحدة معالجة رسوميات (GPU)، ومن المرجح أن يوظف OpenAI هذه الخبرات في مشروعها الطموح Stargate، وهو جهد مشترك لبناء بنية تحتية من الجيل التالي مخصصة لنماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة.

وأكدت OpenAI أن هذه التعيينات الجديدة تأتي ضمن خطتها لتوسيع فرقها في البحث العلمي، البنية التحتية، وتطوير المنتجات، وقالت المتحدثة باسم الشركة، هانا وونغ: “نحن متحمسون لاستقبال هذه المواهب الجديدة ضمن فريق التوسعة.”

من جانبه، قال رودارّاجو لمجلة Wired إن مشروع Stargate يمثل “تحديًا عالي المخاطر في مجال البنية التحتية، وينسجم تمامًا مع نوع العمل الطموح الذي أبحث عنه.” بينما أشار لاو إلى أن العمل نحو بناء ذكاء اصطناعي عام وآمن (AGI) هو “الهدف الأكثر معنى” بالنسبة له في هذه المرحلة من مسيرته المهنية.

يأتي هذا التوسع في التوظيف في وقت تواجه فيه OpenAI منافسة شديدة من Meta، التي يقودها مارك زوكربيرج، حيث تستقطب الشركة عددًا من مهندسي الذكاء الاصطناعي من الشركات المنافسة، بما في ذلك OpenAI نفسها.

وتشير التقارير إلى أن Meta تقدم رواتب عالية وإمكانيات حوسبة ضخمة لجذب أفضل الكفاءات، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، للتفكير في رفع أجور الباحثين للحفاظ على القدرة التنافسية.

وفي سياق موازٍ، تواصل التوترات بين OpenAI وإيلون ماسك التصاعد، فبعد أن شارك ماسك في تأسيس OpenAI عام 2015 وغادرها في 2018، رفع دعوى قضائية ضد الشركة متهمًا إياها بالتخلي عن مهمتها غير الربحية بعد تحالفها مع مايكروسوفت، وردت OpenAI بدعوى مضادة تتهم ماسك بمحاولة الإضرار بسمعتها وعرقلة عملها.

ورغم أن التركيز الإعلامي غالبًا ما ينصب على أدوات مثل ChatGPT، إلا أن البنية التحتية تُعد العامل الحاسم في تطوير الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، وإذ تتطلب النماذج الأقوى مزيدًا من البيانات وقدرات حوسبة غير مسبوقة، ومن خلال ضم مهندسين بحجم رودارّاجو ولاو، يبدو أن OpenAI تستعد للمرحلة التالية من السباق نحو الذكاء الاصطناعي العام AGI.