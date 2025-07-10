شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ميتا كويست الجديد من Zoom يشجع على إجراء مكالمات الفيديو فى الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Zoom تطبيقًا مستقلًا لسماعات Meta Quest ، يتيح لك التطبيق الانضمام إلى اجتماعات أو استضافتها بتقنية الواقع الافتراضى، مع ظهورك كشخصية Meta Avatar الخاصة بك.

وأطلقت Zoom تطبيقًا لجهاز Quest عام 2023، ولكنه كان متاحًا فقط عبر تطبيق Horizon Workspaces من Meta، ولم يكن بإمكان المستخدمين استضافة اجتماع إلا إذا كانوا مشتركين فى Zoom.

وسيعمل تطبيق Zoom الجديد المستقل مع أى ترخيص Zoom مجاني أو مدفوع، وفقًا لإعلانه على موقع Meta ، كما يدعم سماعات الرأس Meta Quest 3 وQuest 3S وQuest Pro وQuest 2.

وعلى مدار العام الماضى تقريبًا، سعت Zoom جاهدةً لتحقيق هدفها المتمثل في انضمام شخصيات الذكاء الاصطناعي إلى الاجتماعات نيابةً عنك، وبدأت خدمة مؤتمرات الفيديو بالسماح لمستخدمي Vision Pro بالانضمام إلى الاجتماعات باستخدام شخصياتهم الشخصية العام الماضي، ثم أطلقت لاحقًا شخصيات ذكاء اصطناعي خاصة بها، يمكن للأفراد استخدامها لتوصيل رسائل قصيرة إلى فرقهم.

وعند استخدام Zoom على Quest، ستتمكن أيضًا من رؤية المشاركين الآخرين في مكالمتك، سواءً كانوا يستخدمون تطبيق الخدمة على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الويب ، وتشير Meta إلى إمكانية الانضمام إلى الاجتماعات باستخدام وضع المرور، وهي ميزة تتيح لك رؤية أجزاء من بيئتك الحقيقية أثناء ارتداء سماعات الرأس Meta Quest 3 وQuest 3S وQuest Pro.