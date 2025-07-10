شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تُصلح ثغرة أمنية واحدة و136 عيبًا آخر فى تحديث أمان ويندوز لشهر يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مايكروسوفت إصلاحاتٍ لـ 137 ثغرة أمنية، بما في ذلك ثغرة يوم الصفر و14 ثغرة حرجة لنظام ويندوز، وذلك ضمن إصدار تصحيح لشهر يوليو 2025، ومن بين هذه الثغرة الحرجة، حددت الشركة وأصلحت 10 ثغرات في تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، ومشكلة واحدة في الكشف عن المعلومات، وثغرتين فى هجوم القناة الجانبية لشركة AMD، وفى إصدار تصحيح لشهر يونيو 2025، أصلحت الشركة الأمريكية العملاقة 67 ثغرة أمنية، بما في ذلك ثغرتان ف يوم الصفر.

مايكروسوفت تصلح ثغرة يوم الصفر في SQL Server

كشفت مايكروسوفت ، في ملاحظات الإصدار، أن تحديثها الأمني ​​لشهر يوليو 2025 يُصلح 137 ثغرة أمنية في نظام ويندوز، وشمل ذلك ثغرة أمنية واحدة مُعلنة تُؤثر على خادم SQL Server، وأقرّت الشركة بأن "التحقق غير الصحيح من صحة الإدخال في خادم SQL Server يسمح لمهاجم غير مُصرّح له بالكشف عن معلومات عبر الشبكة".

وفقًا لموقع مايكروسوفت الإلكترونى، فإن ثغرات يوم الصفر هي عيوب برمجية لم يُصدر لها أي تصحيح أو تحديث رسمي حتى الآن ، في أغلب الأحيان، حتى ناشر البرنامج لا يعلم بوجود هذه الثغرة عادةً ما يستغلها مجرمو الإنترنت، وهي خطيرة للغاية.

وصرحت شركة التكنولوجيا العملاقة أن فلاديمير ألكسيتش من مايكروسوفت هو من اكتشف هذه الثغرات ، إلا أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل كيفية الكشف عن ثغرة "يوم الصفر" علنًا.

وقامت مايكروسوفت أيضًا بإصلاح 14 ثغرة أمنية حرجة، بما فى ذلك 10 ثغرات فى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، وخلل واحد في الكشف عن المعلومات، وثغرتين في هجوم القناة الجانبية لشركة AMD، وفى تحديث "الثلاثاء التصحيحى" لشهر يوليو 2025، قامت مايكروسوفت أيضًا بإصلاح 53 ثغرة أمنية لرفع مستوى الامتيازات، وثماني ثغرات فى تجاوز ميزات الأمان، و41 ثغرة فى تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد، و18 ثغرة في الكشف عن المعلومات، وست ثغرات في رفض الخدمة، وأربع ثغرات في انتحال الهوية.