شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تصالحت نينتندو وأمازون؟ سويتش 2 يعود بعد غياب غامض والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أمازون عن توفر جهاز نينتندو سويتش 2 في الولايات المتحدة، مع العلم أنه لا يمكنك حاليًا سوى تسجيل اهتمامك للحصول على دعوة لشراء الجهاز.

ويُعد هذا تغييرًا كبيرًا بعد أن أزالت نينتندو قوائم منتجاتها من أمازون بدءًا من العام الماضي ، وأفادت بلومبرج في يونيو أن نينتندو سحبت القوائم لأن بائعين تابعين لجهات خارجية باعوا ألعابًا بأسعار "أقل من الأسعار المعلنة لنينتندو" ، ونفت نينتندو وأمازون تقرير بلومبرج في تصريحات للصحيفة، لكنهما لم تتطرقا إلى التفاصيل.

ومع ذلك، كانت هناك علامات تشير إلى أن شيئًا ما قد تغير بين Nintendo وAmazon، حيث حصلت ألعاب Switch 2 مثل Donkey Kong Bananza و Super Mario Party Jamboree و Kirby and the Forgotten Land مؤخرًا على صفحات منتجات رسمية من Amazon .

وإذا طلبتَ دعوةً من أمازون، فستظهر رسالةٌ على صفحة المنتج مفادها: "في حال تلقّيتَ دعوةً للشراء، ستصلكَ رسالةٌ إلكترونيةٌ تحتوي على رابطٍ صالحٍ لمدة 22 ساعة، ولن نتمكن من تلبية جميع الطلبات". تلقيتُ أيضًا رسالةً إلكترونيةً تُعلمني بطلبي.

وحقق جهاز سويتش 2 نجاحًا هائلاً لشركة نينتندو، حيث أصبح أسرع جهاز ألعاب مبيعًا على الإطلاق منذ إطلاقه في الخامس من يونيو ، وإذا كنت لا تزال تبحث عن جهاز ولم تجده على أمازون، فإن متاجر التجزئة مثل وول مارت وبيست باي توفره أحيانًا.