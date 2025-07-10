شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة فنية تواجه مستخدمى هواتف بيكسل.. ماهى وما رد فعل جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى مستخدمو هواتف بيكسل من عدم دقة المنبهات، ففي عامي 2022 و2023 ظهرت هذه المشكلة (على طرز Pixel Fold)، وفي وقت سابق من هذا العام، اشتكى بعض مستخدمي Pixel على مواقع التواصل الاجتماعي من تفويتهم للمواعيد، وتأخرهم عن العمل، ووصولهم إلى المدرسة.

وقد اشتكى مستخدمي هواتف Pixel من أن هواتفهم لن تُنجز المهمات البسيطة على الرغم من أنه يُمكن لمعظم الهواتف الذكية الحديثة القيام بها بسهولة، وهي تشغيل المنبه في الوقت الذي حدده المستخدم.

قبل بضعة أيام، عاد مستخدمو Pixel إلى Reddit للشكوى من أن المنبهات التي ضبطوها على هواتف Pixel لا تدق، حتى أن أحد مستخدمي Reddit نشر لقطة شاشة تُظهر أن هاتفه لم يُرن المنبهين اللذين ضبطهما لنفس اليوم في الساعة 7:30 صباحًا و8:00 صباحًا، تحت إشعار "المنبه الفائت" الذي تلقاه لكلا المنبهين اللذين لم يُردلا بشكل صحيح، ورد أن "المنبه لم يُطلق لسبب غير معروف.

وقد تواصل مستخدم آخر لهواتف Pixel مع شركة جوجل بسبب مشاكل في المنبهات، وقيل له إنه نظرًا لعدم قدرة وحدة Alphabet على تكرار المشكلة، فإنهم لا يبحثون عن حل فعال، و هذه ليست مشكلة يُمكن لمستخدمي Pixel تجاهلها،

و هناك العديد من تطبيقات التنبيه الخارجية التي يمكن تنزيلها من متجر Play، وبعضها يحاول إيقاظك من النوم بحل مسألة رياضية لإيقاف المنبه و أحد هذه التطبيقات التي أوصى بها مستخدم Pixel هو Alarm Clock Xtreme & Timer ومع ذلك، ووفقًا لبعض المراجعات الحديثة للتطبيق في متجر Play، فقد بدأ التطبيق يواجه بعض الثغرات.