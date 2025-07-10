شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة لهاتف iPhone 17 Air تكشف عن جميع ألوانه والان مع تفاصيل الخبر

قد يتوفر هاتف iPhone 17 Air بأربعة ألوان مختلفة عند إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، حيث تتشابه شائعة جديدة مع الادعاءات السابقة بأن أحد هذه الألوان قد يكون درجة من اللون الأزرق لم نشهدها من قبل في هواتف أبل الذكية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتوفر لوحة ألوان iPhone 17 Air بأربعة ألوان، يمكن وصفها إما بأنها فاتحة وناعمة أو هادئة وباهتة، وتتضمن المعلومات الجديدة التي نشرها المسرب ماجين بو الأوصاف التالية للألوان:



صورة مسربة عن iPhone Air 17

• الأسود - داكن وبسيط

• الفضي - ساطع وواضح

• الذهبي الفاتح - دافئ وناعم، دون أن يكون جريئًا بشكل مبالغ فيه

• الأزرق الفاتح - مختلف عن درجات الأزرق السابقة، رقيق، منعش، وعصري

ويعد اللون الجديد الوحيد هو الأزرق الفاتح، والذي وُصف سابقًا في تسريب بأنه درجة من اللون الأزرق فاتحة جدًا لدرجة أنه قد يُخلط بينها وبين الأبيض في ظروف إضاءة معينة.

وتقارنه أحدث المعلومات باللون الأزرق السماوي لجهاز MacBook Air M4، وهو أيضًا درجة زرقاء رقيقة جدًا، وغالبًا ما تبدو أقرب إلى الفضي.

تُظهر الصورة المسربة لونًا أفضل قليلًا، ويمكن تمييزه بسهولة عن النسخة الفضية من الهاتف، ولأنه اللون الوحيد البارز، فقد يكون الأزرق أيضًا اللون الرئيسي للمواد التسويقية لشركة أبل لهاتف iPhone 17 Air.