شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتحدى: إصدار 4 Grok أصبح أذكى من عقول طلاب الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، جروك 4 " Grok 4"، بعد أشهر قليلة من طرح نسخته السابقة.

مزايا إصدار محرك Grok 4 الجديد

و يُظهر هذا الإصدار السريع مدى سرعة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، فخلال بث مباشر، استعرض ماسك أحدث نموذج من Grok، مُؤكدًا أنه أصبح أذكى من معظم طلاب الدراسات العليا في جميع المجالات الأكاديمية، وفقًا لبلومبرج.

وفقًا لماسك، حقق Grok 4 تقدمًا كبيرًا، ويمكنه الإجابة على الأسئلة بشكل أفضل من خبراء الدكتوراه، وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يزال يرتكب أخطاءً في بعض الأحيان أو يفتقر إلى المنطق السليم في بعض الردود، إلا أن مستوى المعرفة العامة للنموذج قد تحسن بشكل كبير.



كما قدمت xAI إصدارًا أكثر تقدمًا يُسمى Grok 4 Heavy، والذي يعمل باستخدام عدة عملاء ذكاء اصطناعي معًا في مهمة واحدة، و يعمل هؤلاء العملاء كأعضاء في مجموعة دراسة، حيث يحلون المشكلات بشكل فردي ثم يقارنون النتائج لاختيار أفضل إجابة، وقد صُمم هذا الإعداد لتعزيز الدقة والكفاءة، خاصةً للأسئلة المعقدة أو التطبيقات العملية.

ومن الواضح أن شركة ماسك تُصنّف جروك كمنافس قوي لنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية، مثل تشات جي بي تي من أوبن إيه آي وجيميني من جوجل، فلا يقتصر جروك على الاستجابة للمدخلات النصية فحسب، بل يحلل الصور ويجري محادثات صوتية أيضًا، كما تم دمجه بعمق في منصة ماسك للتواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، حيث كانت تجارب المستخدمين مع إصداراته السابقة متباينة.

دعمًا لادعاءاتها بالتحسين، نشرت xAI نتائج اختبارات تُظهر تفوق Grok 4 على منافسيها الرئيسيين في العديد من معايير الذكاء الاصطناعي القياسية، في اختبار يُسمى "الاختبار الأخير للإنسانية" - وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة الصعبة في مواد مثل الرياضيات والعلوم والعلوم الإنسانية - حقق Grok 4 نسبة 25.4% دون استخدام أي أدوات إضافية.

في المقابل، حقق نموذج o3 من OpenAI نسبة 21%، بينما حقق Gemini 2.5 Pro من Google نسبة 21.6% في الاختبار نفسه.

و عند اختبار Grok 4 Heavy باستخدام الأدوات، كان أداؤه أفضل، فقد حقق نسبة 44.4%، متفوقًا بشكل واضح على Gemini 2.5 Pro الذي حقق نسبة 26.9% باستخدام الأدوات.

إلى جانب الطرازات الجديدة، أعلنت xAI أيضًا عن اشتراك مميز يُسمى SuperGrok Heavy، بسعر 300 دولار أمريكي (حوالي 25,000 روبية هندية) شهريًا و يستهدف هذا الاشتراك المستخدمين الذين يحتاجون إلى قدرات ذكاء اصطناعي متطورة، مثل الباحثين والمطورين والشركات التي تعمل على مشاريع معقدة.



على الرغم من أن إطلاق Grok 4 قد أثار جدلا، إلا أنه يأتي قبيل إصدار رئيسي آخر، وهو GPT-5 المرتقب بشدة من OpenAI، والمتوقع إصداره لاحقًا هذا العام، ومن المرجح أن تتم مقارنة الطرازين مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي.