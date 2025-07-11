شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بيربلكسيتى تطلق "كوميت" متصفح ويب يعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة بيربلكسيتى، الشركة الناشئة التى طورت محرك "إجابات" الذكاء الاصطناعي، متصفحها الخاص، يُدعى هذا المتصفح "كوميت "، ويدمج أدوات البحث والمساعد الذكى من بيربلكسيتى، بطريقةٍ تُحوّل جلسات التصفح بأكملها إلى تفاعلاتٍ واحدةٍ سلسة، على حدّ قول الرئيس التنفيذى أرافيند سرينيفاس.

وسيتوفر متصفح Comet فقط للمستخدمين المشتركين فى باقة Perplexity Max بقيمة 200 دولار أمريكى شهريًا، قبل طرحه على نطاق أوسع بدعوة خاصة، ويستخدم المتصفح Perplexity كمحرك بحث رئيسى، والذى يقدم استجابات مُولّدة بالذكاء الاصطناعى لاستعلامات البحث بناءً على نتائج من جميع أنحاء الويب، ومن المفترض أيضًا أن يكون قادرًا على شراء المنتجات نيابةً عنك ومساعدتك فى حجز الفنادق.

ويأتى المتصفح الجديد المُدعّم بالذكاء الاصطناعى فى الوقت الذى تُواصل فيه شركة بيربلكسيتى تحدى هيمنة جوجل فى مجال البحث، وقد تعاونت بيربلكسيتى مع موتورولا لتثبيت مساعدها الإلكترونى مُسبقًا على هواتف رازر الجديدة هذا العام، وهو أمرٌ صرّح سرينفاس لموقع ذا فيرج فى أبريل بأنّ الشركة الناشئة ما كانت لتنشأ لولا خضوع جوجل لمحاكمة احتكارية، وأضاف سرينفاس: "كانوا سيُرهبون الكثير من مُصنّعى الأجهزة الأصلية".

مُتصفح Comet مبنى على Chromium، وهو مشروع مفتوح المصدر تدعمه جوجل، ويُشغّل متصفحات رئيسية مثل Chrome وMicrosoft Edge، وقد أعربت شركة Perplexity عن رغبتها فى شراء Chrome إذا أجبرت المحكمة جوجل على بيع المتصفح.

وصرح سرينفاس فى أبريل أن شركة بيربليكسيتى تُطلق متصفحًا لأنها "قد تكون أفضل طريقة لبناء وكلاء، فإلى جانب تكامل بيربليكسيتى مع خاصية البحث، يأتى كوميت مزودًا بمساعد ذكاء اصطناعى مدمج يمكنه الإجابة على أسئلة حول ما تراه على شاشتك، على غرار تكامل جيمينى مع جوجل كروم.

ويتواجد مساعد الذكاء الاصطناعى فى الشريط الجانبى لتطبيق Comet، وبالإضافة إلى تلخيص النصوص أو شرحها، يمكنه أيضًا تنفيذ مهام وكلاء مثل حجز اجتماع، أو إرسال بريد إلكترونى، أو شراء منتج، ويقول سرينيفاس أن شركة Perplexity تخطط "للاستمرار فى إطلاق ميزات ووظائف جديدة لتطبيق Comet" فى المستقبل.

ويتوفر المتصفح الآن على أنظمة Windows وMac فقط، كما يسمح لك باستيراد ملحقاتك وإعداداتك وإشاراتك المرجعية بضغطة واحدة.