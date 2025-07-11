شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. آبل تبتكر قلم قادر على الرسم فى الهواء أو أى سطح لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُكشف أحدث براءة اختراع لشركة آبل إلى مستقبل قد ينفصل فيه قلم آبل أخيرًا عن الشاشة، فبدلًا من أن يكون مرتبطًا بجهاز آيباد أو أى سطح لوحى، يُمكن لهذا القلم من الجيل الجديد أن يُتيح لك الرسم فى الهواء أو على أى سطح تقريبًا تجده، مكتبك، دفتر ملاحظات، أو حتى جدار.

وتعتبر مهمة الرسم بدون شاشة تصف براءة الاختراع، التى نشرتها شركة Patently Apple لأول مرة، وعبارة عن قلمًا مزودًا بمستشعرات بصرية يمكنها تتبع حركته وميله وموقعه فى فضاء ثلاثى الأبعاد، حيث تشبه هذه المستشعرات ما تجده فى الفأرة البصرية، حيث تلتقط التغيرات الطفيفة فى الضوء أثناء تحريك القلم فوق سطح ما أو فوقه.

كما تشير وثائق آبل إلى أن القلم يمكنه تسجيل ضرباتك حتى عندما يكون على ارتفاع يصل إلى عشرة سنتيمترات فوق طاولة أو ورقة وهذا يعنى أنه يمكنك الرسم أو الكتابة فى الهواء، وسيظل القلم قادرًا على تمييز ما تحاول كتابته بدقة.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففى أحد إصدارات القلم، يستبدل الطرف المعتاد بكرة تتبع، ولكن بدلًا من الاعتماد على التتبع الميكانيكى التقليدى، يستخدم نهج آبل مستشعرات بصرية داخلية لقراءة حركة الكرة.

وقد يساعد هذا فى تجنب مشاكل مثل خدش الطرف أو التقاط الاتربة، ومن المفترض أن يعمل على مجموعة متنوعة من الأسطح، مهما كانت لامعة أو خشنة، وتزعم براءة الاختراع أيضًا أن هذا الإعداد يُحسّن دقة الإشارة، مما يُسهّل التقاط حركاتك بدقة، سواء كنت تُخطّ على مكتب خشبى أو تُخطّ على سبورة بيضاء.

َوتتجاوز براءة اختراع آبل حدودها، إذ تتخيل قلمًا يجمع هذه المستشعرات البصرية مع تقنيات أخرى مثل كاشفات القوة، ووحدات القياس بالقصور الذاتى، وحتى الرؤية الآلية وعمليًا، قد يعنى هذا أن القلم يدعم إيماءات الهواء، والتعرف على خط اليد بشكل أفضل، وحتى إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد، وتُظهر رسومات الشركة استخدام القلم مع مجموعة من الأجهزة، من أجهزة iPad وMacBooks إلى أجهزة iPhone وسماعة Vision Pro.

وهذا يفتح الباب أمام طرق جديدة للتفاعل مع مجموعة آبل المتنامية من منتجات الحوسبة المكانية.

وسيتم دمج القلم مع برنامج قادر على تفسير إيماءات الهواء أو تتبع الأشكال المعقدة، مما يجعل القلم أداةً للفنانين والمصممين وكل من يرغب فى تدوين أفكاره أثناء التنقل.

وتهدف شركة آبل إلى جعل القلم مرنًا قدر الإمكان، سواءً كنت ترسم مخططًا فى الهواء أو غير ذلك.