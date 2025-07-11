شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شات جى بى تى اخترع ميزة وهمية فى تطبيق موسيقى.. فقرر مؤسسه تنفيذها فعليا! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واقعة طريفة ومثيرة للاهتمام، قرر مؤسس منصة Soundslice التعليمية للموسيقى، أدريان هولوفاتى، تنفيذ ميزة جديدة فى التطبيق لم يكن يخطط لها من قبل – فقط لأن “شات جى بى تي” أخبر المستخدمين مرارًا بأنها موجودة بالفعل!

بدأت القصة عندما لاحظ هولوفاتى، المعروف أيضًا كأحد مبتكرى إطار العمل الشهير Django للويب، وجود عدد كبير من الصور المرفوعة على منصته تحتوى على جلسات حوار مع تشات جى بى تي. وبمراجعة سجلات الأخطاء المرتبطة بأداة “ماسح النوتة الموسيقية” فى التطبيق، لاحظ أنها تتلقى صورًا لا تمت للموسيقى الورقية بصلة، بل كانت عبارة عن نصوص تحتوى رموزًا تُعرف باسم “ASCII tablature”، وهى طريقة بدائية لكتابة نوتات الجيتار باستخدام لوحة المفاتيح.

شات جى بى تى

هولوفاتى، الذى أطلق Soundslice عام 2012 ويؤكد أنه لا يزال “يموّل ذاتيًا بفخر”، كتب فى مدونة عن الحادثة قائلًا: “لم يكن نظام المسح لدينا مصممًا للتعامل مع هذا النوع من التدوين. فلماذا نتعرض لكل هذه الطلبات؟ لقد حيّرتنى المسألة لأسابيع”.

اللغز انكشف عندما قرر هولوفاتى أن يجرّب شات جى بى تى بنفسه، ليكتشف أن النموذج اللغوى الشهير يخبر المستخدمين بثقة أنه يمكنهم رفع صور لجلساتهم النصية عليه إلى Soundslice، وستقوم المنصة بتحويل تلك الرموز إلى موسيقى قابلة للاستماع — وهذا غير صحيح على الإطلاق!

وصف هولوفاتى التبعات قائلًا: “التكلفة الحقيقية كانت معنوية. المستخدمون الجدد بدأوا استخدام التطبيق وهم يظنون أنه يدعم شيئًا لا يفعله فى الواقع”.

أمام هذا الموقف غير التقليدى، واجه الفريق خيارين: إما وضع تحذيرات واضحة فى كل مكان على الموقع، أو ببساطة بناء الأداة فعليًا. وبالفعل، قرر هولوفاتى أن يضيف ميزة دعم ASCII tablature، رغم أنه لم يكن يخطط لذلك مسبقًا.

وقال فى منشوره: “مشاعرى مختلطة. أنا سعيد بإضافة أداة تساعد الناس، لكن أشعر وكأننا أُجبرنا على ذلك بطريقة غريبة. هل من المنطقى أن نطور ميزات استجابة لمعلومات خاطئة؟”.

الأمر أثار نقاشًا حيًّا على منتدى Hacker News، حيث شبّه بعض المبرمجين سلوك تشات جى بى تى بمندوب مبيعات مفرط الحماس يعد العملاء بميزات غير موجودة، ما يضع الضغط على المطورين لتنفيذها لاحقًا.

ضحك هولوفاتى من المقارنة قائلًا: “أعتقد أنها مقارنة دقيقة ومضحكة جدًا!”