شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطور روبوت دردشة ذكى على غرار ChatGPT لدعم تطبيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن شركة آبل تُطور روبوت دردشة ذكى لتطبيق دعم آبل، ووفقًا للتقرير، تعمل الشركة على مساعد دعم نصى مُدعّم بالذكاء الاصطناعى، يُمكنه مساعدة المستخدمين فى استفساراتهم فورًا.

ويُقال إن هذا سيُتيح للمستخدمين وسيلةً أخرى للحصول على مساعدة سريعة، دون الحاجة إلى انتظار مكالمة أو رسالة نصية من مُوظّف الدعم المُباشر، حيث يشبه روبوت الدردشة فى وظائفه روبوت ChatGPT من OpenAI.

ولقد عادت شركة صناعة أجهزة iPhone بالفعل إلى تأجيل موعد إصدار Siri المحدثة؛ ويقال إنها تخطط لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من جهات خارجية لـ Siri بعد أن كانت ترغب فى البداية فى استخدام النماذج الأصلية؛ وقد قلصت من "زجاجية" تصميم Liquid Glass الجديد فى أحدث إصدار تجريبى للمطورين من نظام التشغيل iOS 26 بعد بذل قصارى جهدها فى إصلاح التصميم.

فيما يتعلق بمساعد دعم الذكاء الاصطناعى، يزعم التقرير أن روبوت المحادثة يعمل بنماذج توليدية؛ مع ذلك، لم يُحدد أى اسم ويُشير الكود أيضًا إلى أن روبوت المحادثة هو وسيط مباشر بين العميل المباشر والمستخدم، ولا ينبغى اعتبار ردوده بديلًا عن المشورة المهنية.

وقد يسمح برنامج المحادثة الآلية، للمستخدمين بتحميل الصور والملفات، وقد يكون هذا مفيدًا فى الحالات التى يفهم فيها برنامج المحادثة الآلية المشكلة بشكل أفضل من خلال رؤيتها بصريًا.

كما يمكن استخدام ملفات التحميل لتأكيد حالة الضمان وAppleCare+ أو فواتير الإصلاحات السابقة.