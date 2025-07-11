شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية تعطيل الدبلجة التلقائية بـYouTube Shorts والاحتفاظ بالصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل مؤخرًا ميزة الدبلجة التلقائية إلى فيديوهات يوتيوب، حيث تترجم الصوت إلى لغات مختلفة وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة منشئى المحتوى على الوصول إلى نطاق واسع من الجمهور، إلا أن الكثير من المستخدمين، يجدونها مزعجة، لذا يرصد هذا التقرير طريقتين لتعطيل أو استعادة ميزة الدبلجة للحفاظ على الصوت الأصلى سليمًا.

وأكد التقرير أنه لتعطيل الدبلجة التلقائية فى فيديوهات يوتيوب القصيرة على الأجهزة المحمولة على هاتفك الذكى (أندرويد أو آيفون)، لابد من تحديث تطبيق يوتيوب إلى أحدث إصدار، ثن شغّل فيديو قصيرًا على التطبيق، وانقر على رمز النقاط الثلاث فى أعلى اليمين، ثم اختر "مسار الصوت" واختر "الصوت الأصلي".

وسيؤدى هذا إلى تشغيل الفيديو القصير بالصوت الأصلى وسيتم تشغيله افتراضيًا على الصوت الأصلى مؤقتًا لتلك الجلسة؛ وسيعود إلى وضع الدبلجة عند إعادة تشغيل التطبيق.

وتعطيل الدبلجة التلقائية فى فيديوهات يوتيوب القصيرة على سطح المكتب على سطح المكتب، لا يتوفر حاليًا خيار تعطيل الدبلجة التلقائية مباشرةً فى فيديوهات يوتيوب القصيرة، لذا فإن الحل البديل هو تشغيل فيديو قصير، وتغيير كلمة "shorts" إلى "watch" فى رابط الفيديو، ثم الضغط على زر الإدخال وسيُفتح الفيديو القصير فى مشغل فيديو عادى ومن هنا، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثن مسار الصوت واختيار الفيديو الأصلي.

ولمنشئى المحتوى الذين يرغبون فى منع الدبلجة التلقائية لفيديوهاتهم، يُفعّل يوتيوب ميزة الدبلجة التلقائية للصوت افتراضيًا فى إعدادات استوديو يوتيوب وتُدبلج الفيديوهات تلقائيًا عند تحميلها.

وإليك كيفية تعطيل هذه الميزة إذا رغبت فى ذلك:

1. افتح استوديو يوتيوب فى المتصفح، وسجّل الدخول باستخدام حساب جوجل الذى تريده.

2. انتقل إلى الإعدادات ثم إعدادات التحميل الافتراضية ثم الإعدادات المتقدمة.

3.ألغِ تحديد مربع "السماح بالدبلجة التلقائية".

4.بمجرد حفظ الإعدادات، سيتوقف يوتيوب عن دبلجة الفيديوهات التى تُحمّلها على تلك القناة تلقائيًا.

هذه هى الخطوات التى يجب عليك اتباعها للاستمتاع بفيديوهات YouTube Shorts بصوتها الأصلى، كما يمكن لمنشئى المحتوى التحكم الكامل فى جودة الصوت التى يُفترض أن تُقدمها فيديوهاتهم للمشاهدين.