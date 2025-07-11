شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من يدير روبوت الذكاء الاصطناعي Grok وما سبب ردوده المثيرة للجدل مؤخرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار روبوت الذكاء الاصطناعي Grok التابع للملياردير إيلون ماسك، جدلا واسعا بعد استخدامه ردود معادية للسامية وغير لائقة عبر منصة X، والتي قد تم حذفها، بعدما أعلنت الشركة في منشور على X: "نحن على دراية بالمنشورات الأخيرة التي نشرها Grok، ونعمل جاهدين على إزالة المنشورات غير اللائقة.

من يدير روبوت الذكاء الاصطناعي Grok؟

وهناك تساؤلات عديدة حول من يدير روبوت Grok، فهو روبوت بني باستخدام لغة البرمجة LLM التي تحمل الاسم نفسه، حيث يمتلك Grok علامة تبويب خاصة به على X ، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا استدعاء Grok عن طريق وضع علامة على روبوت الدردشة في المنشورات أو المواضيع الفردية.

ويُدرَّب برنامج Grok LLM على المصادر العامة ومجموعات البيانات، حيث تُنظَّم هذه المصادر وتُدقَّق من قِبَل مجموعة من "مُدرِّسي الذكاء الاصطناعي"، المعروفين عادةً باسم مُعلِّقي البيانات، وفي ديسمبر 2023، طالب ماسك بإجراء تغييرات فورية على تدريب Grok ليكون أكثر حيادًا سياسيًا.



وفي فبراير 2025، أخبر موظفو xAI موقع BI أن الشركة تُخطِّط لحملة توظيف لمُدرِّسي الذكاء الاصطناعي، وأن تدريبهم يبدو أنه يُقصي أيَّ موظف ذي توجهات يسارية.



ويُدرّب xAI فقط على البحث عن الحقيقة، وبفضل ملايين المستخدمين على X، أصبح قادر على تحديد النموذج وتحديثه بسرعة حيث يمكن تحسين التدريب".



وقد كانت هناك أزمات سابقة لجروك بعدما وصف رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، هذا الأسبوع بـ"الخائن اللعين" و"العاهرة ذات الشعر الأحمر" ردًا على استفسارات.

والبعض يفسر هذا التحول الحاد في ردود جروك، بعد التغييرات التي أعلن عنها ماسك الأسبوع الماضي على الذكاء الاصطناعي، فقد نشر ماسك على منصة X الجمعة الماضية : "لقد حسّنا جروك بشكل ملحوظ وستلاحظ فرقًا عند طرح أسئلة على جروك".

ما الذي يميز نتاج Grok؟

يتكامل Grok بشكل كامل مع موقع التواصل الاجتماعي X التابع لـ Musk، ويظهر بانتظام في نقاشات تتناول مواضيع مختلفة عندما يطلب المستخدمون منه إبداء آرائهم بالنكات أو التعليقات أو التحقق من الحقائق.

على عكس روبوتات الدردشة الذكية الخاصة بالشركات الأخرى، يُمكن رؤية قدر معين من نتاج Grok من خلال ردوده على X لا يتوفر نفس مستوى التدقيق بسهولة لبعض الروبوتات، مثل ChatGPT من OpenAI، إلا إذا نشر المستخدمون لقطات شاشة للنتاج علنًا.