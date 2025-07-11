شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا تخطط لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن شركة إنفيديا تخطط لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة للصين، ويبدو أن إنفيديا عازمة على إيجاد طريقة لبيع شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين على الرغم من قيود التصدير الأمريكية.

وتخطط شركة أشباه الموصلات العملاقة لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي مخصصة للسوق الصينية في أوائل سبتمبر، وفقًا لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز.

وأضافت الصحيفة أن شريحة الذكاء الاصطناعي هذه ستعتمد على معالج بلاكويل RTX Pro 6000 من إنفيديا، والذي تم تعديله بالفعل لتلبية قيود شرائح الذكاء الاصطناعي الحالية.



ولن تتضمن هذه الشرائح ذاكرة عالية النطاق الترددي أو NVLink، وهي واجهة اتصال عالية السرعة ومنخفضة الكمون من إنفيديا، وكلاهما من ميزات شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة للشركة.

في الشهر الماضي، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، بأن الشركة لن تُدرج السوق الصينية بعد الآن في توقعات إيراداتها وأرباحها، ربما يكون هذا تغييرًا مؤقتًا.

رفضت إنفيديا التعليق على هذا الخبر، وأضاف متحدث باسم شركة إنفيديا: "مع ضوابط التصدير الحالية، أصبحنا فعليًا خارج سوق مراكز البيانات الصينية، التي لا يخدمها الآن سوى منافسين، و تمتلك الصين واحدة من أكبر مجموعات المطورين في العالم، حيث تُنشئ نماذج أساسية مفتوحة المصدر وتطبيقات غير عسكرية تُستخدم عالميًا.