شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلن ربط سيارات تسلا بروبوت المحادثة جروك بحلول الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قال إيلون ماسك إن روبوت الدردشة الخاص بشركته الناشئة للذكاء الاصطناعي سيأتى إلى مركبات شركة Tesla Inc، بعد أيام من نشر الروبوت محتوى معاديًا للسامية على منصته للتواصل الاجتماعي.

وسوف تأتى تقنية Grok إلى سيارات Tesla قريبًا جدًا، ونشر ماسك على X فى الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على الخطة بعد ساعات من عرض نسخة جديدة من Grok عبر بث مباشر، وأشاد ماسك وأعضاء فريقه xAI بالمحادثات الصوتية المُحسّنة ومعايير الأداء التي تُظهر أن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد يُحقق نتائج أعلى من نماذج OpenAI وغيرها.

وأصدرت شركة xAI تطبيق Grok 4 بعد يوم تقريبًا من حذفها منشورات غير لائقة من روبوت الدردشة على منصة X، بما في ذلك تعليقات وردود معادية للسامية على المستخدمين ، ونشرت الشركة: "منذ إدراكها للمحتوى، اتخذت xAI إجراءات لحظر خطاب الكراهية قبل نشر Grok على منصة X".

ويشير التكامل في مركبات تسلا إلى علاقة موسعة بين صانع السيارات الكهربائية وxAI، وهو الأمر الذي دعا إليه بعض مستثمري تسلا مع تراجع مبيعاتها.

وفي يوليو من العام الماضي، سأل ماسك مستخدمي X عما إذا كان ينبغي لشركة Tesla استثمار 5 مليارات دولار في xAI، وكتب أنه كان يجري الاستطلاع "فقط لاختبار المياه" معترفًا بأن مجلس إدارة شركة صناعة السيارات ومساهميها سيحتاجون إلى الموافقة على مثل هذه الصفقة.

وبعد أن صوت 68% من المستخدمين الذين شاركوا في الاستطلاع بنعم، كتب ماسك أنه سيناقش الفكرة مع مجلس إدارة تسلا ، ومنذ ذلك الحين اندمجت شركة xAI مع X في صفقة قال ماسك إنها تقدر شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بنحو 80 مليار دولار وشركة الشبكات الاجتماعية بنحو 33 مليار دولار.

وكشفت يسلا في أبريل أن تقنية xAI كانت مصدر إيرادات لها العام الماضي، حيث تكبدت الشركة الناشئة 198.3 مليون دولار أمريكي من النفقات المرتبطة باتفاقيات تجارية واستشارية ودعم مع شركة صناعة السيارات ، وشمل الجزء الأكبر من هذه الأعمال 191 مليون دولار أمريكي شراء xAI لبطاريات تخزين الطاقة الضخمة من تيسلا والتى تُسمى Megapack.