شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق Bitchat.. تطبيق مراسلة يعمل بدون إنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أطلق جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، تطبيقًا جديدًا باسم Bitchat يهدف إلى إحداث نقلة في عالم المراسلة الرقمية، من خلال توفير وسيلة للتواصل دون الحاجة إلى الإنترنت أو البنية التحتية التقليدية.

التطبيق يعتمد على فكرة المراسلة اللامركزية، في وقت تتزايد فيه المطالب بالخصوصية الرقمية والابتعاد عن هيمنة الشركات الكبرى على أدوات التواصل.

وفيما يلي أبرز ملامح هذا التطبيق الثوري:

يعتمد التطبيق على تقنية الشبكات اللامركزية التي تتيح التواصل بين الأجهزة القريبة مباشرة دون الحاجة إلى الإنترنت

يوفر Bitchat تجربة مراسلة خاصة وآمنة، بعيدًا عن المراقبة أو التجسس من أي جهة مركزية

يراهن جاك دورسي من خلال هذا التطبيق على مستقبل الاتصالات الحرة وغير الخاضعة للرقابة

يمثل Bitchat امتدادًا لتوجه دورسي نحو دعم المشروعات اللامركزية مثل بروتوكول Bluesky

التطبيق يأتي في سياق تصاعد الاهتمام العالمي ببدائل الإنترنت التقليدي في ظل الأزمات والكوارث

Bitchat ينافس تطبيقات مثل Bridgefy وFernweh التي سبقت في طرح حلول مشابهة للمراسلة بلا إنترنت

يعتمد التطبيق على الاتصال القريب عبر البلوتوث أو الواي فاي المباشر بين الأجهزة

يسعى إلى تلبية احتياجات المستخدمين في مناطق تعاني من ضعف أو انقطاع الشبكة

يمهد الطريق لظهور منظومات متكاملة لا تشمل المراسلة فقط بل تمتد إلى المدفوعات والهوية الرقمية

يعكس توجهًا عالميًا نحو استعادة الأفراد للسيطرة على بياناتهم وأدوات تواصلهم اليومية