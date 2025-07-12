شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدع خفية في “ترجمة جوجل”: من ترجمة الصور إلى الكتابة بخط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن ملايين المستخدمين حول العالم يعتمدون على “ترجمة جوجل” لترجمة الكلمات والجمل بين أكثر من 100 لغة، فإن الكثيرين لا يدركون أن التطبيق الشهير يخفي بين أدواته ميزات وخدع ذكية يمكن أن تغيّر تمامًا تجربة الترجمة وتوفر حلولًا عملية في المواقف اليومية المعقدة.

فبعيدًا عن الترجمة النصية التقليدية، يقدم “Google Translate” عدة وظائف متقدمة، من بينها ترجمة الصور والنصوص المكتوبة بخط اليد، إلى جانب الترجمة الفورية للمحادثات، وكل ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعرف البصري.

1. ترجمة الصور: الكاميرا تكشف المعنى

واحدة من أبرز الميزات التي لا يعرفها كثيرون هي إمكانية ترجمة النصوص المصورة بمجرد توجيه الكاميرا إليها، سواء كانت لافتة في الشارع، قائمة طعام، أو ورقة رسمية بلغة غير مفهومة، يمكن لتطبيق ترجمة جوجل قراءة النص تلقائيًا وترجمته في الوقت الحقيقي على الشاشة، مع الاحتفاظ بشكل الخط والصورة الأصلية.

هذه الميزة تعمل حتى بدون إنترنت في بعض اللغات، بشرط تحميل الحزم المطلوبة مسبقًا. كما يمكن للمستخدمين التقاط صورة من داخل التطبيق ثم تحديد النص المراد ترجمته يدويًا، وهي خاصية مفيدة لترجمة المستندات.

2. الكتابة بخط اليد: الحل عند تعذر الطباعة

في حال عدم وجود لوحة مفاتيح بلغة معينة، أو إذا كانت الحروف غير معروفة، تتيح ترجمة جوجل إمكانية “الرسم” أو الكتابة بخط اليد داخل مربع خاص. هذه الخاصية مفيدة لترجمة النصوص الصينية أو اليابانية أو غيرها من اللغات التي تعتمد على رموز معقدة، حيث يكتفي المستخدم برسم الحرف أو الكلمة، ويتعرف التطبيق عليها تلقائيًا ويقترح الترجمة الصحيحة.

3. الترجمة الصوتية الفورية: محادثة بلغتين دون وسيط

ميزة المحادثة الصوتية الفورية تتيح الترجمة التلقائية أثناء التحدث مع شخص بلغة مختلفة ويضغط المستخدم على زر “محادثة”، ويبدأ كل طرف بالتحدث بلغته، ويقوم التطبيق بترجمة الكلام فورًا إلى لغة الطرف الآخر صوتيًا ونصيًا وهي أداة مثالية للسفر أو لقاءات العمل أو حتى تعلم لغة جديدة.

4. الترجمة دون إنترنت: كل شيء في جيبك

يعتقد البعض أن تطبيق ترجمة جوجل لا يعمل إلا بوجود اتصال بالإنترنت، لكن الواقع أن التطبيق يتيح تحميل حزم لغات كاملة للاستخدام دون اتصال، وهي ميزة ضرورية للمسافرين أو في الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكة.

5. النسخ الفوري من التطبيقات الأخرى

في هواتف أندرويد، يتيح تطبيق ترجمة جوجل ميزة “النقر للترجمة”، حيث يمكن نسخ أي نص داخل أي تطبيق – مثل واتساب أو تويتر – ليظهر زر ترجمة فوري دون الحاجة لفتح التطبيق الرئيسي، مما يسرّع عملية الفهم والتواصل.

6. التاريخ والحفظ: العودة إلى ترجمتك القديمة

يوفر التطبيق سجلًا للترجمات السابقة، ويمكن حفظ الكلمات أو العبارات التي تستخدم كثيرًا للوصول إليها بسهولة لاحقًا، وهي أداة مفيدة للطلاب والمتعلمين الجدد.

ورغم بساطة واجهته، إلا أن “ترجمة جوجل” أصبح أداة متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتطور باستمرار لتلبي احتياجات المستخدمين حول العالم وبينما لا تزال الترجمة الآلية بحاجة إلى تحسينات لغوية وثقافية في بعض السياقات، فإن استخدام هذه الميزات الخفية يمكن أن يمنح المستخدمين تجربة ترجمة أكثر دقة وسرعة وفاعلية.