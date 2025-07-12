شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تُطلق ميزة "شاشة الموت السوداء" وميزات أخرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت مايكروسوفت بطرح شاشة الموت السوداء الجديدة (BSOD) مع آخر تحديث في قناة معاينة الإصدارات لمستخدمي Windows 11 Insider، ويحل هذا التحديث محل شاشة الموت الزرقاء الشهيرة التي واجهها المستخدمون عند حدوث خطأ فادح في نظام التشغيل.

ويتضمن التحديث أيضًا العديد من الميزات الجديدة، مثل ميزة المسودة مع Copilot في Word، واستعادة سريعة للجهاز للكشف عن المشكلات وإصلاحها، وميزة Click-to-Do المسماة "مدرب ممارسة القراءة".

شاشة الموت السوداء فى نظام التشغيل Windows 11

وأعلنت مايكروسوفت عن تفاصيل التغييرات المُرتقبة على نظام ويندوز 11 مع أحدث إصدار في منشور مدونة ، ووفقًا للشركة سيشاهد المستخدمون واجهة مستخدم أكثر انسيابية عند إعادة التشغيل المُتوقعة، ويتماشى تصميم الصفحة مع التصميم المرئي لأحدث نظام تشغيل من عملاق التكنولوجيا، ومقره ريدموند، ويساعدك على العودة إلى العمل بشكل أسرع.

وتتمتع شاشة الموت السوداء بتصميم أكثر قابلية للقراءة مع خلفية سوداء تعرض تفاصيل تقنية مرئية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخطأ يظهر عادةً بسبب مشكلة في الجهاز أو برنامج تشغيله أو برمجياته.

ويؤدي إلى إيقاف تشغيل مفاجئ لنظام ويندوز، وذلك للحد من فقدان البيانات، وفقًا لمايكروسوفت، وتظهر رسالة خطأ على الشاشة مفادها: "واجه جهازك مشكلة ويحتاج إلى إعادة التشغيل".

ميزات جديدة أخرى

ويتضمن أحدث إصدار من Windows 11 أيضًا العديد من الميزات الإضافية، وفقًا لمايكروسوفت يُمكن لخاصية الاسترداد السريع للجهاز اكتشاف المشكلات الشائعة على أجهزة Windows 11 وإصلاحها تلقائيًا ، وتستخدم هذه الخاصية بيئة استرداد Windows (WinRE) للقيام بذلك، وتزعم الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنها تُقلل من وقت التوقف عن العمل وتُلغي الحاجة إلى الإصلاحات اليدوية.

سيتمكن المستخدمون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) الآن من الوصول إلى ميزة إضافية في خاصية "الاستعادة"، حيث يُمكن تصدير لقطات الشاشة عبر رمز تصدير "الاستعادة"، لمشاركتها مع تطبيقات ومواقع ويب تابعة لجهات خارجية ، وعالميًا تتيح شركة التكنولوجيا العملاقة للمستخدمين إعادة ضبط خاصية "الاستعادة" وبياناتها.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا إجراءً يُسمى "ممارسة القراءة في المدرب" (Training Reading in Coach)، وكما يوحي الاسم، يُمكّنك هذا الإجراء من تحديد نص على الشاشة واختيار الميزة المناسبة لقراءته بصوت عالٍ، وتتوفر هذه الميزة عبر تطبيق Microsoft Reading Coach على متجر مايكروسوفت، وفى الوقت نفسه، يُمكنك إجراء "المسودة مع المساعد" في نص Word من تحويل النص المُتعرّف عليه إلى مسودة.

وهناك إضافة نصية جديدة تُسمى "اقرأ مع القارئ الشامل"، ويُزعم أنها تُحسّن القراءة والكتابة لجميع مستويات المهارات والقدرات ، ويُمكن للمستخدمين تعديل خط النص وحجمه والتباعد بين الأسطر، لقراءة النص بصوت عالٍ، وتحديد أجزاء من الكلام، وتقسيم الكلمات إلى مقاطع ، كما تُشرح الكلمات غير المألوفة من خلال الصور من خلال قاموس مصور.

وفي أجهزة Copilot+، أُضيفَ وكيل ذكاء اصطناعي جديد في الإعدادات يدعم توجيهات اللغة الطبيعية ، ويهدف هذا الوكيل إلى تسهيل تغيير إعدادات الجهاز ، على سبيل المثال يمكن للمستخدمين طرح سؤال "مؤشر الماوس صغير جدًا"، وسيُقدّم الوكيل خطوات حل المشكلة، وتُقدّم هذه الميزة حاليًا على أجهزة Copilot+ المزودة بمعالج Snapdragon، مع دعمها لأجهزة AMD وIntel قريبًا.

