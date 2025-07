شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Cyberpunk 2077 تتصدر إضافات كتالوج ألعاب PS Plus لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

بعد سنوات من إصدارها أصبحت لعبة Cyberpunk 2077 المُحسّنة الآن، ضمن قائمة ألعاب سوني ومن بين الألعاب الأخرى التي صدرت في يوليو لعبة Abiotic Factor المُشابهة لـ Half-Life، ولعبة محاكاة Tropico 6 من Banana Republic.

ولو أُطلقت Cyberpunk 2077 بحالتها الحالية، لربما كانت مرشحة لجائزة لعبة العام 2020، لكن لم يكن الأمر كذلك فقد وصلت اللعبة بفوضى مليئة بالأخطاء، بما في ذلك شخصيات ترتدي زيًا عصريًا.

ويمكن لمشتركي PS Plus Premium و Extra لعب Cyberpunk 2077 اليوم، على الرغم من أن دليل الألعاب لا يتضمن سوى اللعبة الأساسية، يمكنك توفير 30% على توسعة فانتوم ليبرتي حتى 23 يوليو ، وهذا من شأنه أن يُثير حماسك لتكملة اللعبة، التي دخلت مؤخرًا مرحلة ما قبل الإنتاج.

وفي هذه الأثناء، تبدو لعبة Abiotic Factor أقرب إلى رسالة حب مستقلة للعبة الأولى من عام 1988، وليست نسخة معاصرة من لعبة Half-Life ، ادخل إلى شبكة من مختبرات الأبحاث السرية حيث تحدث أحداث خارقة للطبيعة مثل اصنع أسلحة من أشياء يومية، واطبخ بعض الوحوش، واستكشف الفوضى.

ويركّز مطور اللعبة Deep Field Games على روح الدعابة، تجمع اللعبة بين أسلوب بصري مستوحى من أواخر التسعينيات وعناصر تحكم قتالية دقيقة ، ويمكنك اللعب منفردًا أو مع ما يصل إلى خمسة أصدقاء.

وتتوفر اللعبة في مرحلة الوصول المبكر على Steam منذ أكثر من عام، حيث نالت تقييمات "إيجابية للغاية"، وستصل Abiotic Factor إلى قائمة ألعاب PS Plus في 22 يوليو، وهو تاريخ إصدارها.

بالحديث عن الألعاب ذات الفكاهة المرحة، ستُتاح لك قريبًا تجربة شخصية الرئيس الأنيق في لعبة تروبيكو 6 ، ومن الألعاب المنتظرة هذا الشهر أيضًا: Banishers: Ghosts of New Eden، وRisk of Rain 2، وPlanet Zoo ، في هذه الأثناء سيحصل الأعضاء المميزون على لعبتين كلاسيكيتين قديمتين في Twisted Metal 3 ، وجميعها متوفرة في 15 يوليو.