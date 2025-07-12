شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات حول نوع شريحة iPhone 17 Air الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قد تستخدم أبل إصدارًا من شريحة A19 Pro لتشغيل هاتف iPhone 17 Air، وقد يحصل هذا الهاتف الرائد فائق النحافة على نفس شريحة iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، ولكن مع عدد أقل من أنوية الرسومات.

وفقًا لمنشور على Weibo من جانب المسرب Fixed Focus Digital، قد يستخدم iPhone 17 الأساسي شريحة A19 الأساسية فقط، وقد يكون هذا أيضًا الطراز الوحيد في المجموعة القادمة المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

يظل سؤال ما إذا كان iPhone 17 Air سيحتوي على شريحة A19 أو A19 Pro سؤالًا دون إجابة واضحة.

زعمت بعض الشائعات الأخيرة أن هاتف iPhone 17 Air قد يحتوي على شريحة A19 أساسية، بينما سيستخدم iPhone 17 القياسي شريحة A18 نفسها الموجودة في iPhone 16.

يزعم هذا التسريب الجديد أن تشكيلة iPhone 17 قد تتميز بالمواصفات التالية:

• iPhone 17: شريحة A19 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.

• iPhone 17 Air: شريحة A19 Pro مع وحدة معالجة رسومات خماسية النواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

• iPhone 17 Pro و17 Pro Max: شريحة A19 Pro مع وحدة معالجة رسومات سداسية النواة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.