شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. ميلاد "ويليز لامب" الحاصل على نوبل فى المجال النووى والان مع تفاصيل الخبر

جاء إلى عالمنا عالم نوبل ويليز لامب في مثل هذا اليوم 12 يوليو ولكن من زمن بعيد، تحديدا في عام 1913، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1955، وذلك بعمله الذى ساهم في المجال النووي.

ونتعرف على العالم في نقاط، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لجائزة نوبل:

• الميلاد: 12 يوليو 1913 بلوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

• الدراسة: درس في جامعات ستانفورد وأكسفورد ويال وأرزيونا.

• سبب الجائزة: "لاكتشافاته المتعلقة بالبنية الدقيقة لطيف الهيدروجين".

• ناقش أطروحته عام 1938 في جامعة بيركلي وكانت حول الخواص الإلكترونية لنوى الذرات وكانت بإدارة روبرت أوبنهايمر، صانع أول قنبلة نووية.

• في عام 1947، استخدم ويليز لامب قياسات دقيقة لتحديد ما أصبح يُعرف باسم تحول لامب: ما كان ينبغي أن يكون مستوى طاقة واحد في ذرة الهيدروجين وفقًا لنظرية سابقة كان في الواقع مستويين قريبين مع فرق صغير في الطاقة.

• عمل في مجالات نظرية الحقل النووي، والذرات التي يمكن أن تكون بحالات طاقية مختلفة.

• تاريخ الوفاة: 15 مايو 2008 بتوسان، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.