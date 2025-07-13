شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 مليون دولار.. جاريد إسحاقمان يتبرع بمبلغ كبير لإلهام رواد الفضاء المستقبليين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن، جاريد إسحاقمان، رائد الأعمال التكنولوجي ورائد الفضاء الخاص، الملياردير الذي كان على وشك تولي منصب مدير وكالة ناسا، عن تبرعه بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لمركز الفضاء والصواريخ الأمريكي في ألاباما لدعم برامجه في معسكر الفضاء، وإلهام رواد الفضاء المستقبليين.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ستساهم هذه الأموال في تمويل مجمع "إنسبيريشن 4" للتدريب على المهارات التابع للمركز، والذي لا يزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى سكن رابع لطلاب معسكر الفضاء، وفقًا لمسؤولي مركز الفضاء والصواريخ.

يُعد مركز الفضاء والصواريخ، التابع لمؤسسة سميثسونيان، مركز الزوار الرسمي لمركز مارشال لرحلات الفضاء، المنشأة الرائدة التابعة لوكالة ناسا لتطوير تكنولوجيا الصواريخ.

كما يضم المركز عددًا من مبادرات التعليم والتوعية، بما في ذلك معسكر الفضاء، ومعسكر روبوتات الفضاء، وتحدي الطيران، ومعسكر الإنترنت الأمريكي، ومعهد معسكر الفضاء، والقبة السماوية "إنتويتف".

التحق إسحاقمان، البالغ من العمر 42 عامًا، ومؤسس شركة Shift4 لمعالجة المدفوعات، ببرنامج تحدي الطيران عندما كان في الثانية عشرة من عمره، وقد ألهمته هذه التجربة ليصبح طيارًا، وفقًا لمسؤولي مركز الفضاء والصواريخ.

وسُمي مجمع إنسبيريشن 4 للتدريب على المهارات تيمنًا بمهمة سبيس إكس المدارية التي استمرت ثلاثة أيام، والتي مولها وقادها إسحاقمان في سبتمبر 2021.