شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة لاند سبيس الصينية تُطلق صاروخها القابل لإعادة الاستخدام هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة لاند سبيس الصينية لإطلاق صاروخها التجاري "تشوكيه-3" لأول رحلة، ومن المقرر أن يكون الإطلاق في الربع الأخير من عام 2025، ويعد "تشوكيه-3" صاروخ مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بمرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تأمل لاند سبيس أن يُمكنها من الفوز بعقود لإطلاق أقمار لمشاريع الأقمار الصناعية العملاقة الصينية.

أجرت الشركة اختبارات إطلاق وهبوط العام الماضي، حيث وصلت إحدى القفزات إلى ارتفاع حوالي 6.2 ميل (10 كيلومترات) قبل تنفيذ هبوط آلي وهبوط آمن.

تعمل المرحلة الأولى من "تشوكيه-3" بتسعة محركات "تيانكيه-12A" تعمل بالميثان والأكسجين السائل، طورتها لاند سبيس ذاتيًا.

أجرت الشركة اختبار إطلاق نار ساخن لمدة 45 ثانية للمرحلة الأولى الشهر الماضي، حيث نجحت في إطلاق جميع المحركات التسعة بالتتابع.

ومهد هذا الاختبار الناجح الطريق لأول إطلاق مداري في الربع الأخير من عام 2025، وصُمم صاروخ Zhuque-3، الذي سُمي على اسم طائر القرمزي من الأساطير الصينية، لحمل ما يصل إلى 18,300 كيلوجرام (40,350 رطلاً) إلى مدار أرضي منخفض (LEO) في وضعية إعادة الاستخدام.

سيبلغ ارتفاع أول صاروخ Zhuque-3 حوالي 66 مترًا (217 قدمًا)، قبل أن يُمدد بحوالي 10 أمتار (33 قدمًا) ويُطور بمحركات Tianque-12B.

قد يُمثل هذا الصاروخ إنجازًا كبيرًا في مجال منصات الإطلاق الصينية القابلة لإعادة الاستخدام، كما سيعزز القدرات الإجمالية للبلاد، وبالمقارنة، يُعد صاروخ Long March 5 القابل للاستهلاك أقوى صاروخ صيني حاليًا، والذي يمكنه حمل حوالي 25,000 كيلوجرام (55,100 رطل) إلى مدار أرضي منخفض، وفي الوقت نفسه، يمكن لصاروخ SpaceX Falcon 9 القابل لإعادة الاستخدام نقل حوالي 22,800 كيلوجرام (50,265 رطلاً) إلى مدار أرضي منخفض، وفقًا لصفحة مواصفاته.

تُعد شركة Landspace من أوائل شركات الصواريخ التجارية في الصين، وقد فشل إطلاقها الأول، باستخدام الوقود الصلب Zhuque-1، في أول وأخير إطلاق لها عام 2018، مما دفع الشركة إلى التركيز على وقود Zhuque-2، وهو وقود الميثان والأكسجين السائل، وفي يوليو 2023، أصبح هذا الصاروخ أول صاروخ يستخدم هذا المزيج من الوقود يصل إلى المدار.

ويواجه صاروخ Zhuque-3 عددًا من المنافسين، من بينهم شركات تجارية مثل Space Pioneer وiSpace وGalactic Energy وOrienspace، بالإضافة إلى شركة China Aerospace Science and Technology Corp المملوكة للدولة، والتي تعمل على تطوير صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام.