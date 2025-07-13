شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية منع هاتفك الآيفون من ارتفاع حرارته فى خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية وتوافد الكثيرين إلى المتنزهات والشواطئ، سيتعرض جهاز iPhone الخاص بك للعوامل الجوية أيضًا ، تم إصدار تنبيه صحي باللون الأحمر، وسيظل هذا التنبيه قائما ويشمل ذلك منطقة ويست ميدلاندز، وشرق ميدلاندز، وجنوب شرق، وجنوب غرب، ولندن، وشرق إنجلترا.

ويعنى التحذير الذى أصدرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن هناك زيادة في المخاطر الصحية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فيما يلي سبع طرق لحماية هاتفك الذكى سواء كان هاتف iPhone أو هاتف Android فى الطقس الحار.

1. احفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة

تأكد من إبقاء جهاز iPhone الخاص بك باردًا عن طريق إبعاده عن أشعة الشمس المباشرة في الأيام الأكثر حرارة.

قد يبدو الأمر واضحًا، ولكن استخدام جهازك أثناء امتصاصه للحرارة الزائدة من الشمس يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة.

إن ترك جهاز iPhone الخاص بك ساخنًا جدًا قد يؤدي إلى ظهور نافذة منبثقة مثيرة للقلق تؤدي إلى إيقاف تشغيل هاتفك ، حتى أن شركة أبل حذرت من أن ترك درجة حرارة جهاز آيفون ترتفع بشكل كبير قد "يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم".

"قد تؤدي ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة إلى تغيير سلوك الجهاز"، كما توضح شركة Apple.

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إفساد عمر البطارية إلى الأبد ، إن استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم"، هذا ما جاء في منشور دعم Apple.

2. قم بإزالة العلبة

هناك طريقة أخرى لمساعدة جهاز iPhone الخاص بك على التبريد وهي إزالة أي غطاء وضعته عليه.

على الرغم من أنها طريقة مفيدة لحماية جهازك من الخدوش والسقوط، إلا أنها تعمل أيضًا كطبقة عازلة يمكنها حبس الحرارة.

وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تستخدم حقيبة جلدية أو مطاطية، فهي عوازل ممتازة.

ربما يكون من المفيد أن تزن ما إذا كانت قضيتك في الأيام الأكثر حرارة - تسبب ضررًا أكبر من نفعها.

3. قم بإيقاف تشغيل هاتفك

إذا أصبح هاتفك ساخنًا للغاية، فإن إيقاف تشغيله يعد طريقة جيدة للتأكد من عدم تعرضه لأي ضرر طويل الأمد.

هذه طريقة جيدة لإيقاف تشغيل المعالج والبطارية وأي أجزاء أخرى يمكن أن تصبح ساخنة بشكل خاص.

وبطبيعة الحال، فإن هذا يجعلك غير قادر على استخدام هاتفك، وبالتالي فهو ليس حلاً دائمًا ويجب استخدامه فقط في حالات الطوارئ.

وبدلاً من ذلك، يمكنك التوقف عن استخدام هاتفك لمدة خمس دقائق لإعطائه فرصة حتى يبرد.

4. تغيير إعداداتك



إن تغيير إعدادات هاتفك هي طريقة أخرى لمساعدته على البقاء باردًا في الأيام الحارة،

على سبيل المثال، يؤدي خفض سطوع الشاشة إلى استخدام قدر أقل من بطارية هاتفك، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بشكل أقل.



5 لا تضغط على هاتفك إلى الحد الأقصى

تجنب استخدام التطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة لفترات طويلة من الزمن، وهذا مهم بشكل خاص للاعبين، لأن تطبيقات الألعاب التي تتطلب رسومات مكثفة يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة معالج الهاتف بسرعة كبيرة، يمكن أن تتسبب بعض الميزات أيضًا، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والألعاب، في حدوث مشكلات عند استخدامها في ظروف حارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة من الوقت.